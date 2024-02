Valentino ottiene la certificazione della parità di genere

una delle prime realtà nel settore luxury ad ottenere il riconoscimento. A conferma dell'impegno verso un approccio colleague-centric, Maison Valentino annuncia il conseguimento della certificazione della Parità di Genere, confermandosi come

Questo importante risultato sottolinea l’attenzione della Maison nell’adozione di un percorso e un sistema strutturato garantendo parità di genere e inclusività sul luogo di lavoro.

Parità di genere alla Maison Valentino

Questa visione di inclusività & uguaglianza (I&E) permea ogni aspetto della Community Valentino su scala internazionale, sottolineando la dedizione del brand nel consolidare e incentivare l’inclusività all’interno della struttura aziendale.

L’audit è stato condotto Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, il quale ha analizzato tutte le società italiane della Maison. La certificazione valuta una serie di indicatori qualitativi e quantitativi, organizzati in sei macroaree distinte, offrendo una prospettiva a 360°, completa e articolata, su temi centrali relativi alla parità di genere: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, equità retributiva per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Ridotto il gender pay gap

Con riferimento a queste ultime, è con grande soddisfazione che il brand comunica l'importante traguardo riguardante il gender pay gap. Valentino ha ottenuto, infatti, un risultato significativo nell'ambito dell'equità retributiva, aderendo alle linee guida UNI/PdR 125:2022 e riducendo efficacemente il divario salariale di genere al di sotto del 10%.

Questo conferma l’impegno della Maison nel garantire l’equità interna e l’importanza di mantenere questo standard mirando ad un continuo miglioramento per ridurre, nei prossimi tre anni, il divario.

Maison Valentino rafforza, quindi, il proprio approccio consapevole dando priorità alle aree essenziali oggetto dell’analisi, stabilendo sinergie interne e fissando, quindi, degli obiettivi triennali attraverso un monitoraggio continuo.

La Certificazione della Parità di Genere incorona l'impegno di Valentino nel promuovere una cultura aziendale improntata sulla diversità, inclusività ed uguaglianza.

La Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) è un riconoscimento italiano, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che mira a promuovere un approccio responsabile incoraggiando e incentivando le aziende ad implementare politiche adeguate volte ae sostenere l’avanzamento professionale delle donne.