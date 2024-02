Vanessa Incontrada "sei bellissima", l'amore del pubblico di Napoli vince contro il body shaming

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

"Sei bellissima". Se qualcuno se ne fosse dimenticato, o fosse troppo concentrato a fare body shaming , c'è tuttaa ricordare a Vanessa Incontrada quanto sia bella e quanto invece siano meschine le polemiche sul suo conto. Venerdì 17 giugno, in piazza del Plebiscito, durante il concerto di, tutti i fan cantautore napoletano - che stava festeggiando in quel momento 30 anni di carriera - hanno cantato "Sei bellissima" a Vanessa Incontrada. Un momento emozionante che ha fatto impazzire i social, Twitter in particolare, dove migliaia di persone hanno voluto sottolineare l'importanza di quella empatia nei confronti dell'attrice 43enne residente a Follonica. "Il nostro amore vince contro il body shaming, cara Vanessa", ha scritto un utente su Twitter. E in effetti, come si fa a dargli torto? Una decina di giorni fa, infatti, Vanessa Incontrada fu vittima di un pesante body shaming, dopo che la rivista 'Nuovo' pubblicò alcune foto dell'attrice e conduttrice in pose scomposte e sgraziate in spiaggia a Follonica, in provincia di Grosseto. Tanti, come spesso e purtroppo accade, decisero di schernire la 43enne sui social, facendo polemica sul suo peso e la sua forma fisica.Negli anni, Vanessa Incontrada ha più volte rivendicato il diritto e la bellezza di essere curvy, o meglio, di essere se stess*. Nel 2020 l'attrice posò nuda per la copertina di Vanity Fair, dal titolo "". Fu un chiaro messaggio e un simbolo dirivolto a tutti coloro che pensano che non ci sia bellezza dietro alle imperfezioni, a un paio di smagliature, alle forme. La battaglia di Vanessa Incontrada contro il body shaming parte da lontano. Ovvero, da quando dopo la sua prima gravidanza, l'attrice fu bombardata di pesanti critiche sul suo aspetto fisico, in particolare sulla sua "fisicità esuberante", scrisse così un noto tabloid italiano. Parole che ferirono profondamente la Incontrada e per le quali decise di combattere.In undivenuto virale, Vanessa Incontrada decise di dire basta al body shaming e provò ad appellarsi alla sensibilità di tutti per far capire che la perfezione non esiste. "Tutti mi volevano diversa - disse durante il monologo -, ma la realtà è che la perfezione non esiste, esistono le persone, ad alcune puoi piacere e ad altri no, ma ciò che conta è accettarsi per quella che si è". Un messaggio forte che colpì tanti italiani, purtroppo non tutti. Perché negli anni a venire le polemiche su Vanessa Incontrada non sono mai terminate. Per fortuna, ogni tanto c'è chi le ricorda quello che è veramente. Come è accaduto a Napoli, dove tutti i fan di Gigi D'Alessio le hanno cantato l'unica verità: "Sei bellissima".