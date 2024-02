Vent'anni di Florence Queer Festival: al Cinema La Compagnia va in scena l'identità arcobaleno

Florence Queer Festival: la 20^ edizione

Non solo proiezioni

, film, immagini, identità e racconti. Sei giorni dedicati alal cinema La Compagnia di Firenze, che ospita per l'appuntamento annuale con il. Da martedì 11 a domenica 16 ottobre. "Venti anni d'identità", racconta Barbara Caponi, direttrice artistica dell'evento insieme a Bruno Casini. "Ci hanno guidato tre parole", continua Caponi, ""."Abbiamo deciso di introdurre il programma di questa edizione all'interno del, in quanto ci sembra importante sostenere queste tematiche", esordisce l'assessore del comune di Firenze, Benedetta Albanese. "L'immagine rappresenta lo spirito di questa edizione grazie alla preziosa collaborazione e creatività degli, Istituto Europeo di Design", aggiunge la direttrice artistica.presentati, tra cuiinternazionali, in cui le tematiche LGBTQ si incrociano con i temi di attualità: pandemia, guerra in Ucraina e Black Lives Matters. Un ricco programma di eventi non solo composto da cinema ma anche da talk, incontri e mostre. Molte le piattaforme che collaborano con il Festival: Netflix nella giornata del 15 ottobre dedicata alle famiglie arcobaleno proietta " Il filo invisibile " di Marco Simon Puccioni, con uno spazio in sala dedicato ai più piccoli; Starzplay, con la proiezione della miniserie di Russell T Davies dal titolo, "", una miniserie in cinque episodi che sarà proiettata anch'essa sabato 15: La proiezione narra il diffondersi dell' Aids nella Londra degli anni Ottanta. Non mancano appuntamenti curiosi:con Girl Gang, prodotto dalla regina del porno femminista Erika Lust . Spazio anche ai, in collaborazione con TheSign Comics & Arts Academy: Queer Animation. Disponibile anche una Masterclass gratuita Animazione e rappresentazioni queer, a cura di Giacomo Guccinelli. Occasione da non perdere la proiezione di "", racconto musicale della prima trash metal band tutta al femminile di Beirut.Non solo film, documentari, cortometraggi, ma anche talk, mostre e presentazioni di libri. Venerdì 14 ottobre sarà presentato il libro "" di Laura Guidi. Da martedì 11 a domenica 16, il Cinema La Compagnia ospita una selezione di. La serie propone una serie di ritratti di porno attori, interpreti di video gay. Lo scopo del progetto è quello di raccontare al meglio il, affrontando alcune tematiche e considerazioni anche con la parte più giovane della società. Torna così, il programma regionale di educazione all'immagine e al linguaggio audiovisivo che si rivolge alle scuole e che si trova alla sua seconda edizione. È importante la condivisione in sala: il cinema diventa un luogo intimo, dove raccontare paure ma anche svelare le proprie curiosità. "Quella del 2002 fu un'edizione con pochi partecipanti. Di anno in anno, però, il pubblico è aumentato notevolmente", commenta Bruno Casini. Il radicamento alla città di Firenze è forte, ma questo Festival non smette mai di rinnovarsi e offrire continue novità.