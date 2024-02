Vincenzo De Caro: "Pregiudizi e ignoranza? Li ho sperimentati sulla mia pelle. La diversità ha tante sfaccettature"

Dueche sul palco del teatro Lumière di Firenze si raccontano, tra riflessioni, risate e ricordi, cercando di trovare un senso alla vita e alla loro diversità.è il nome dello spettacolo che vede protagonisti, insieme e per tutto il tempo, gli attorie che sarà in scena il 9 e 10 aprile alle 20.45. Prodotto dall’associazione culturale “FuoriScena”, l’omaggio è all’opera teatrale ideata da Annibale Ruccello,, rappresentato per la prima volta nel 1980. In Jennifer e Zoe c’è qualche differenza, però, perché siamo di fronte a due figure più invecchiate e mature, rispetto al testo originale completamente riscritto da Spaggiari. "Quando Annibale scrisse Le 5 rose di Jennifer vivevamo insieme in una casa insieme ad altri amici – ricorda Vincenzo De Caro – e non si aspettava il successo che ha avuto"."La storia originale ha come protagonista una transgender ventenne. Io ho 66 anni, Claudio 67, non volevamo rendere ridicoli i personaggi e quindi abbiamo pensato di attualizzarlo in tutti i sensi. Poi Jennifer non sarà la sola ma la affiancherà Zoe, cosa che invece nello spettacolo di Ruccello c’è ma è un personaggio minore e si chiama Anna. Qui invece saremo sempre e solo noi due sul palco"."Il nostro è un omaggio a Ruccello ma anche un testo di denuncia sull’ignoranza che c’è oggi nei confronti della diversità a 360 gradi. Ignoranza che causa tanto dolore, ad esempio, nei confronti di chi nasce in un corpo sbagliato , che non riflette la sua natura, e deve affrontare tutto questo. Ma la diversità ha tante sfaccettature. Penso a mia nipote autistica, che comunica attraverso la tastiera di un computer, e ricordo di quando lei chiese alla madre di aiutarla in qualche modo a uscire dal suo corpo per potersi esprimere meglio"."Certo, ricordo per esempio che mia madre pur sapendo che ero omosessuale, continuava a chiedermi quando mi sarei sposato"."Il suo essere complicata. Mi ha colpito anche il fatto che, come lei, noi tutti aspettiamo il famoso principe azzurro, a prescindere se siamo in coppia o no. Aspettiamo quella persona che ci definisca in qualche modo, come Jennifer che aspetta Franco per tutto il tempo. E poi il fatto che la storia si dipani all’interno di un’abitazione mi ha ricordato il lockdown e la mia tendenza a preferire, ultimamente, vivermi più casa mia che uscire"."Personalmente non ho mai accettato compromessi. È sbagliato sottomettersi a qualcosa e dimenticare chi si è realmente. Chi lo ha fatto, e ricordo tante transessuali a Firenze, poi ha finito con il suicidarsi. Fortunatamente sto notando, nonostante l’aumento di casi di violenza e bullismo, una certa apertura nelle giovani generazioni"."L’idea è quella di fare almeno uno spettacolo all’anno dedicato ai temi della diversità. Quello che ho notato è che a Firenze manca da tanto tempo un’identità dal punto di vista teatrale e anche una certa apertura mentale su tanti temi".