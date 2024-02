Wendell Pierce porta a Broadway il primo "Commesso Viaggiatore" nero

Il primo "Commesso Viaggiatore" nero approda ail prossimo autunno e l'attore Wendell Pierce riscrive un pezzo di storia del teatro a stelle e strisce interpretando il primodi colore . L'attore e doppiatore statunitense, noto per il ruolo del, nella serie tv "The Fire", reciterà nell'ultimo revival del dramma dicon la regia diche aveva diretto la produzione nel 2019 a Londra." racconta la storia di un uomo la cui carriera e il cui stato mentale stanno andando a rotoli. La nuova produzione del dramma, che fece vincere a Miller un Pulitzer e un Tony Award, ha ricevuto la benedizione degli eredi del drammaturgo. Al centro i temi del, della critica ale della responsabilità morale dell'individuo che acquistano un significato ulteriore quando i membri della famiglia Loman sonoin un mondo di bianchi. "Il testo acquista un suono nuovo. C'è un insulto a metà e io non lo pronuncio ad alta voce ma si capisce cos'è perché adesso conosciamo la condizione di questo uomo afro-americano nel 1949. Il pericolo di trovarsi in una posizione compromettente con una donna bianca, il pericolo di sfidare il proprio capo. L'irresponsabilità e la vergogna di un uomo che dovrebbe provvedere alla famiglia, ma che di fronte a difficoltà insormontabili si nasconde la verità. Prova vergogna e anche, contemporaneamente, senso di colpa per aver deluso la famiglia" spiega Pierce che ha lavorato anche con l'attrice, oggi duchessa di Sussex , nella serie "Suit".Pierce, dunque, è atteso da una grande. "Non solo come artista ma anche come uomo" ha recentemente detto al "New York Times". L'attore, che il prossimo autunno celebrerà anche i primi vent'anni di "", sarà accompagnato a Broadway dalla britannicanella parte della moglie Linda e da André De Shields, premio Tony per Hermes in "Hadestown", nel ruolo di Ben, il fratello morto di Willy, mentre Khris Davis (di "Sweat") sarà Biff, uno dei due figli dei Loman. "- sostiene Pierce -. La possibilità di unirmi a una confraternita di artisti che hanno portato Willy in vita, tra cui Dustin Hoffman, Brian Dennehy e Philip Seymour Hoffman a teatro e Fredric March e Lee J. Cobb nell'adattamento cinematografico. Ma anche di quanti, nel corso degli anni, hanno sognato di interpretare quella parte e sono andati all'altro mondo senza riuscirci:".L'attore, fuori dal set, è noto anche per le opere filantropiche , soprattutto per le vittime dell'visto che anche lui ha perso la casa a causa de causa dello stesso tornado. Inoltre, in passato ha sostenuto la campagna fondi per la rielezione di Barack Obama ed è stato un grande sostenitore di Hillary Clinton nella sua elezione.