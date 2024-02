Wonder Woman sulla guerra israelo-palestinese: "Un circolo vizioso che dura da troppo tempo"

Siamo abituati a vederla trionfare sul maxischermo del cinema, ma stavoltaha dovuto affrontare una battaglia che, di sicuro, non si sarebbe mai aspettata di combattere. E che, di sicuro, non si può dire abbia vinto., la bellissima e, noto volto dell'eroina di DC Extended Universe, si è trovata nel mezzo di una, a causa di un post sul violento. Il mio paese è in guerra. Mi preoccupo per la mia famiglia, i mie amici. Mi preoccupo per la mia gente. È un. Israele si merita di vivere in sicurezza come una nazione libera, i nostri vicini meritano la stessa cosa. Prego per le vittime e le loro famiglie, prego perché, prego affinché i nostri leader trovino una soluzione per farci vivere uno accanto all'altro in pace. Prego per giorni migliori". L'attrice, nata a Petah Tikva nel 1985 e, è una delle star del cinema più amate e apprezzate degli ultimi anni. Nelle scorse ore, assistendo a quello che stava accadendo nella sua terra d'origine, ha scritto un accorato e malinconico appello in merito agli scontri. Se alcuni dei suoi follower lo hanno interpretato come un, molto più numerose sono state le, considerata ipocrita in quanto indirettamente, non avendo mai preso le distanze dal suo paese d'origine. Addirittura c'è chi ha richiamato il periodo che Gadot ha trascorso nell'(si trattava del servizio militare obbligatorio in Israele, di due anni per le donne e di trentadue mesi per gli uomini). L'attrice, che vedremo prossimamente nell'action "Red Notice" di Netflix, non ha rimosso il post mal'inondazione disocial, Instagram, Facebook e Twitter.