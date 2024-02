Al via le Olimpiadi più arcobaleno della storia con 142 atleti e atlete Lgbt. Le donne superano gli uomini 8 a 1

L’orgoglio Lgbt sarà ben rappresentato quest’anno alle Olimpiadi di Tokyo. Secondo un conteggio di

OutSports

sono infatti almeno 142 gli atleti gay, lesbiche, bisessuali, transgender, queer e nonbinary diretti verso la capitale giapponese per i Giochi Olimpici estivi, che prenderanno il via il 23 luglio. Più del doppio rispetto a quelli che

hanno partecipato ai Giochi di Rio 2016

e il triplo rispetto alle Olimpiadi del 2016. D’altronde, come urla il celebre slogan del Pride: “We are everywhere”, “Siamo ovunque, ovunque siamo”. E la nuova sensibilità di questi anni deve aver contribuito a renderlo solo più visibile.

Paola e Rachele, azzurre arcobaleno

Per quanto riguarda l’Italia, sono due le atlete Lgbt che concorreranno ai Giochi Olimpici. Per il nuoto, la fiorentina

, che nel 2016, dopo aver vinto la medaglia d’argento nella 10 chilometri alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, dedicò la vittoria “alla mia famiglia, al mio allenatore, all’esercito, a Diletta”, la sua fidanzata, facendo senza volerlo

coming out

in mondovisione. Al termine della gara, infatti, incalzata dalle domande dei giornalisti sulla sua sessualità, disse: “Io l’ho sempre vissuta naturalmente senza problemi. Non ho mai fatto però outing o coming out. Lo sanno tutti”.

L’altra atleta è invece la pallavolista

che, nonostante in passato abbia fatto

coming out

dichiarando di essersi innamorata di una collega e di essersi poi fidanzata, adesso vuole che la sua vita privata rimanga tale: “In futuro potrei innamorarmi di un ragazzo o di un’altra donna”, ha detto in una recente intervista al

Corriere della Sera,

“Ora non sono innamorata, ma io sono una pazza che si innamora a prima vista. Non mi fa impazzire l’idea che sia per sempre, anche se il matrimonio mi piace.

. Tuttavia quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo”.

Markus: "Dimostriamo di poter ottenere qualsiasi cosa"

Ad avere fatto della sua omosessualità un vessillo per l’inclusività è stato invece il nuotatore canadese

che durante la giornata mondiale del ‘

’ ha scritto: “Il coming out è stato uno dei passi più importanti ma anche più difficili che ho dovuto compiere per abbracciare pienamente chi sono. Non è stato facile ma sono estremamente felice di averlo fatto. Spero che il mio vero, autentico, migliore io possa ispirare gli altri a fare lo stesso, e loro possono ispirare gli altri e così via!”. E, riguardo alla sua partecipazione alle Olimpiadi 2021, ha affermato: “Essere in grado di competere con i migliori al mondo con il mio io autentico nei più grandi giochi multi-sport internazionali che esistono, mostra fino a che punto siamo arrivati ​​con l’inclusione nel mondo dello sport. Spero che partecipando a questi Giochi possa mostrare alla comunità LGBTQ che esistiamo e che possiamo ottenere qualsiasi cosa”.

Venticinque paesi con almeno un atleta Lgbt

In generale, saranno almeno 25 i Paesi che quest’anno saranno rappresentati da almeno un atleta pubblicamente LGBT in 26 sport, compresi i primi storici atleti trans. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di atleti Lgbt dichiarati che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo, superando quota 30. A seguire ci sono Canada (16), Gran Bretagna (15), Paesi Bassi (13), Nuova Zelanda (9), Australia (9) e Brasile (8). Numeri che comprendono anche gli atleti di ‘riserva’, che andranno a Tokyo con le rispettive nazionali. Come riporta

Gaypost.it

, le donne sono nettamente più numerose degli uomini, con un margine di 8 a 1. Lo sport con più atleti dichiarati è il calcio femminile, che vede oltre 30 giocatrici in campo. I Giochi Olimpici 2021 dal 23 luglio ci faranno compagnia per tre settimane, fino all’8 agosto: che vinca l’inclusività!