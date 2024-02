Alessandra Cappellotto, il premio sport e diritti umani di Amnesty alla ex campionessa di ciclismo

Si è prodigata per far arrivare in Italia alcune cicliste afgane in fuga dai talebani: per questo motivo l’ex ciclista professionista su strada e dirigente sportivaha vinto della quarta edizione del premio”, indetto nel 2019 da Amnesty International e Sport4Society per riconoscere azioni e gesti pubblici di solidarietà e d’impegno in favore dei diritti. Lo ha deciso la giuria del premio, presieduta da Riccardo Cucchi e della quale fanno parte Luca Corsolini, Alessandra D’Angiò, Barbara Liverotti, Angelo Mangiante, Laura Petruccioli e Jacopo Tognon.La premiazione avrà luogo, con inizio alle 11.30, nell’ambito della XXXVII Assemblea generale di Amnesty International Italia, presso il San Marco Hotel (via Baldassarre Longhena 42). “Abbiamo deciso di premiare Alessandra Cappellotto per il suo impegno in favore del ciclismo femminile e della sua promozione anche sulle strade più impervie, dal Ruanda all’Afghanistan. Grazie al suo lavoro molte cicliste hanno potuto assecondare la loro passione, trovando in Italia attenzione umana e tecnica. La sua ‘Road to equality’ ha attraversato, superandoli, i confini della discriminazione. Una campionessa del mondo in bicicletta e nella difesa dei diritti umani”, ha dichiarato il presidente della giuria Riccardo Cucchi.“Quando ho ricevuto la telefonata del presidente della giuria Riccardo Cucchi sono rimasta senza parole, letteralmente. Facevo perfino fatica a capire cosa mi stesse dicendo e mi chiedevo, anzi ho chiesto, se la giuria era proprio sicura di volere premiare me, è stata la telefonata più incredibile mai ricevuta in vita mia. Sono onorata, felice e grata”, ha detto Alessandra Cappellotto. Nelle precedenti edizioni erano stati premiati il cestista Pietro Aradori (2019), il Pescara Calcio (2020) e l’ex calciatore Claudio Marchisio (2021), in quest’ultimo caso con menzioni alla pallavolista Lara Lugli e allo Zebre Rugby Club.Alessandra Cappellotto nasce a Sarcedo il 27 agosto 1968, inizia a correre a sette anni, spinta dal padre. Nel 1992 vince il Giro del Friuli. Nel ’93 chiude seconda il Giro del Friuli e conquista il Trofeo Città di Schio e ai Mondiali di Oslo conquista il bronzo nella cronometro a squadre. Dopo un 1994 privo di allori, Alessandra Cappellotto conquista una tappa al Giro d’Italia femminile 1995 e due frazioni del Tour Cycliste Féminin. Nel 1996 arriva una nuova vittoria al Tour, una al Giro, una al Giro del Trentino e una ai Masters femminili. Il 1997 è un anno magico per Alessandra che conquista la seconda tappa del Giro del Trentino, una tappa all’Emakumen Bira, la seconda frazione e la classifica generale al Thüringen Rundfahrt battendo la forte svizzera Barbara Heeb, la Chrono Champenois davanti a Zul’fija Zabirova ed il Giro di Ciuffena. Soprattutto l’11 ottobre del 1997 diventa la prima donna ad aver conquistato un titolo mondiale. Il 1998 trionfa al Trophée International e conquista l’ottava tappa del Tour Cycliste. Nel 2000 arrivano una vittoria nella decima tappa dal Giro d’Italia, una nella 14esima frazione del Tour ed il successo nel prologo del Giro della Toscana-Memorial Fanini. Nel 2001 Alessandra si laurea Campionessa italiana a cronometro l’anno seguente, ottiene la vittoria del Gran Prix International Dottignies davanti alla belga Anja Nobus e nel 2003 conquista nuovamente il titolo di Campionessa Italiana, questa volta nella prova in linea davanti ad Alessandra D’Ettorre.“Il premio che ho vinto può certamente accendere i riflettori sull’Afghanistan , ma vorrei che servisse a trasmettere un messaggio agli atleti: tutto quello che lo sport ci dona - tenacia, cuore, amore per le sfide e la conoscenza di tante persone - può essere restituito aiutando gli altri, con facilità”. Ne è certa, veneta, una carriera da ciclista su strada, prima in Italia a conquistare il titolo mondiale ai campionati di San Sebastian nel 1997. Alessandra Cappellotto stavolta ha tagliato il traguardo perché si è prodigata per settimane per portare in Italia un gruppo di giovani cicliste mentre l’Afghanistan cadeva in mano ai combattenti talebani che in poco tempo hanno imposto un regime che è arrivato a vietare la scuola e il lavoro alle donne, imponendo anche l’obbligo di indossare il velo integrale. E l’impegno di Cappellotto non si è esaurito:, tra allenamenti, studi universitari e nostalgia di casa. “La più giovane ha 16 anni e spesso ci chiede della mamma e del papà, rimasti in Afghanistan” racconta. “Il nostro principale obiettivo è permettere che si ricostruiscano una vita qui, con la speranza che un giorno possano tornare nel loro Paese”. Portare queste giovani in Italia, un gruppo di 14 persone di cui fanno parte anche due ciclisti e alcuni parenti delle atlete, è stato un lavoro tutt’altro che semplice ma che Cappellotto è riuscita a portare a termine grazie all’associazione creata qualche anno fa proprio per sostenere le cicliste dei Paesi in via di sviluppo. Una sensibilità che combina l’amore per lo sport con l’attenzione per i diritti delle donne e le pari opportunità.“Quando ho concluso la carriera- ricorda- mi sono resa conto che neanche nei Paesi ciclisticamente avanzati come Italia, Francia o Spagna esisteva un solo sindacato che rappresentasse le cicliste professioniste. La Cycling Professional Association, infatti, è solo per uomini. Così, ho fondato la”. Un’associazione di cui oggi è presidentessa. “Dopo un po’ di tempo hanno iniziato a contattarmi cicliste dal Ruanda, poi da Nigeria, Costa d’Avorio, Algeria, per avere aiuto con l’attrezzatura o il visto per l’estero”. Ragazze e donne appartenenti a contesti dove a volte alla passione per lo sport, bisogna anteporre la lotta per la sopravvivenza. “Scoprendo le loro storie e il loro modo di portare avanti il ciclismo nonostante le difficoltà, mi sono sempre più appassionata” ammette Cappellotto, che per rendere più agile il suo lavoro ha creato l’associazioneE’ stato grazie a questa rete di associazioni che l’8 marzo 2021 - 160 giorni prima dell’arrivo dei talebani -con la Federazione ciclistica afghana. “E’ stata una manifestazione importante ed entusiasmante per le atlete” dice la fondatrice di Road to Equality, “ma dopo qualche settimana il presidente della Federazione mi avvertì che la situazione stava diventando preoccupante”. I guerriglieri stavano guadagnando terreno. Cappellotto decide di mettersi “subito a disposizione”, proponendo che le atlete possano essere messe al sicuro in Italia.Poi, il 15 agosto, l’ingresso dei talebani nei palazzi del governo di Kabul. Da allora fino al 31 agosto, giorno in cui le truppe americane hanno lasciato il Paese ed è terminato il ponte aereo organizzato dal governo Draghi, “abbiamo lavorato quasi 24 ore su 24, mobilitando le istituzioni italiane e l’Unione ciclistica internazionale (Ciu). Fondamentale anche l’organizzazione Cospe Onlus (attiva con progetti di sviluppo fino al 2018, ndr) che ci ha supportato nella selezione delle persone da inserire in lista”. Giorni intensi spesi a rispondere a richieste di aiuto, dare rassicurazioni, nonché raccogliere e trasmettere documenti alle autorità italiane mentre la lista “spuria” delle cicliste si andava ingrossando coi nomi di alcuni famigliari che correvano troppi rischi a restare nel Paese.Il tutto in coordinamento coi militari italiani sotto il comando del generale. “Il momento peggiore?” risponde Cappellotto. “Quando ci è stato chiesto diperché non c’erano sufficienti posti a bordo. Ma anche quando abbiamo saputo dell’attentato all’aeroporto, a cui il nostro gruppo è scampato. I militari italiani sono stati cruciali nel darci suggerimenti per tutelare le ragazze, che per giorni hanno dormito fuori dell’aeroporto aspettando di poter salire sui C130 italiani. Alcune sono state. C’è chi non ce l’ha fatta ed è tornata a casa. Siamo ancora in contatto con loro, continuano a chiederci aiuto anche profughi arrivati intanto in Iran e Turchia”. Per questo Cappellotto conclude lanciando un appello agli sportivi: “, il Giro d’Italia, così come le ore trascorse in allenamenti estenuanti mi hanno tolto la paura degli ostacoli e donato la forza per superarli, oltre ad avermi permesso di fare la conoscenza di molte persone. Sono tutti strumenti che mi hanno permesso di aiutare chi ha bisogno, nonostante vivessi lontanissima da queste questioni. Ha funzionato per me che sono una ciclista ma vale per tutte le altre discipline”. Una fatica, assicura l’ex campionessa mondiale, che premia con le soddisfazioni: “E’ stata una gioia indescrivibile iscrivere le nostre ragazze all’università, oppure vederle, pensando a quello che ora invece le attenderebbe nel loro Paese”.