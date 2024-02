Allianz Arena arcobaleno per il movimento LGBT? La Uefa si oppone: "No a riferimenti politici"

La, che tanto velocemente negli scorsi mesi è corsa ai ripari per difendere i propri diritti (soprattutto economici) dalla possibile creazione di una nuova competizione, ha segnato uno dei peggioridello sport europeo di sempre. Oggi alle 21 si disputerà all’la partita degli Europei 2020 tra, e la comunità tedesca aveva portato avanti una battaglia importante, ovvero(ve lo abbiamo raccontato qui ). La scelta non era certo casuale, ma in risposta alla recente approvazione, da parte del Parlamento di Budapest, di unache limita la condivisione di contenuti che trattano di omosessualità e transessualità in presenza di minori di 18 anni (potete approfondire qui ). Visto anche ilin corso, in molti hanno fatto sentire la propria voce contro questa decisione di Orban, e lo stesso, capitano della nazionale teutonica, ha disputato l’ultima gara degli Europei con la. Il paradosso dei vertici del calcio europeo consiste nel fatto che la federazione tedesca e il portiere hanno rischiato una multa per questa manifestazione, andando contro alle leggi federali. Il, che si era fatto portavoce alla Uefa dell’iniziativa, ha ricevutocome risposta all'ipotesi delle luminarie arcobaleno sullo stadio. La Federcalcio europea giustifica il diniego spiegando: "Comprendiamo l’intenzione di inviare un messaggio per promuovere la, cause da sempre sostenute dalla Uefa che ha lanciato numerose campagne su questi temi, ma l’Uefa è. A causa del contesto politico della richiesta, un messaggio in risposta alle decisioni prese dal parlamento ungherese, proponiamo date differenti per l’illuminare lo stadio con i colori dell’arcobaleno". Tempestiva è arrivata la risposta di, che non ha lasciato spazio a repliche: "È vero, il campo di calcio non ha nulla a che vedere con la politica. Si tratta di. È per questo che l’Uefa manda un brutto segnale". Rimane difficile capire la decisione presa dalla lega calcistica, che da sempre promuove la, dimostrando però di non tenere fede alle belle parole di cui troppo spesso si è fatta portavoce attraverso le sue più alte cariche. Ennesima, gigantesca,dal calcio europeo di crescere e diventare una risorsa sociale importante, a livello di immagini e contenuti.