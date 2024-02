Bacio alla calciatrice, Luis Rubiales non si dimette e dà la colpa al femminismo

Luis Rubiales: “Non mi dimetto”

Le reazioni alle non dimissioni

Vergonzoso e indecente #Rubiales . Vergonzoso e indecentes quienes le aplauden — Iratxe Garcia Perez /❤️ (@IratxeGarper) August 25, 2023

Nuovi guai (penali) per Rubiales

Nuovi guai (sportivi) per Rubiales

“Non mi dimetto, il bacio era consensuale ”. Così il presidente della Federcalcio spagnola,nel corso del suo intervento all'Assemblea generale straordinaria della Rfef (la federazione calcistica spagnola). All’incontro odierno eranoi, così come aveva anticipato il quotidiano “El Pais”.Il passo indietro era stato richiesto a gran voce dal mondo del pallone spagnolo dopo che il numero uno della Rfef era finito nell’occhio del ciclone per il bacio sulla bocca alla calciatrice ibericadurante la premiazione della finale della Coppa del Mondo , vinta dalla Spagna per 1-0 sull'Inghilterra. Poi, però, durante l’Assemblea straordinaria della Rfef, il 46enne nato a Las Palmas de Gran Canaria si è limitato ama non ha rassegnato le dimissioni. E per certi versi ha rinfiammato la polemica asserendo che il bacio era consensuale. Per lui sono in arrivo nuovi guai, sia sportivi sia penali.Il cambio di programma di Luis Rubiales, ex calciatore e dirigente sportivo, si evince fin dall’inizio dell’assemblea della Federcalcio spagnola. “Questo è l'organo che mi ha eletto, qui devo dare le mie spiegazione. Devo ringraziare per tutti i messaggi di congratulazioni” sono le parole con cui apre l’incontro. Quindi le scuse. “Chiedo scusa per quello che è successo sul palco di Sidney, in un momento di euforia, in cui ho perso il controllo.e a chi s'è sentito offeso, per un gesto poco edificante ma”.E, infatti, dice: “Ma era un bacio senza dominio,. Poi contro di me c'è stato un falso femminismo”. L’uomo parla di “un” nei suoi confronti. Rubiales, quindi, tuona: “Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Intendo difendermi e lottare sino alla fine”. Il 46enne fa sapere che si batterà fino alla fine perdalle accuse di abusi sessuali e annuncia azioni legali, addirittura citando alcune ministre. “La ministra Montero e la ministra Belarra hanno parlato di violenza sessuale. Vorrei sapere cosa pensano sul serio delle donne vittime di violenza . Ora intendo portarle il caso in Tribunale” tuona.Quindi offre ancoradell'ormai celebre bacio, dicendo che era “” dalla giocatrice. “Lei per prima è venuta vicina a me, quindi le ho detto di dimenticarsi del rigore sbagliato ci siamo abbracciati. Quindi le ho chiesto un bacetto e lei” dice. Poi entra anche nei dettagli: “a sollevarmi, ad avvicinare il suo corpo a me”. Quindi, sottolinea che “la cosa più importante” è che lei “” al bacio e ha ammesso solo le critiche al gesto che ha avuto nel palco delle autorità, dove ha messo le mani sulle parti intime. Durante l’assemblea, il numero uno della Federcalcio spagnola dichiara pure di sentirsi nel mirino da quando ha assunto l'incarico, nel maggio 2018. “Quando commetto un errore mi fa male e chiedo perdono senza riserve, madi cui sono vittima da cinque anni, ogni giorno da cinque anni” commenta.La decisione di Luis Rubiales di non rassegnare le dimissioni sta suscitandoin tutta la Spagna, sia nell’ambito sportivo sia in quello politico. “” twitta Iratxe Garcia Perez, presidente del Gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo.Il presidente del Comitato Nazionale di Calcio Femminile spagnolo,, rassegna, invece, lein dissenso con la decisione del presidente della Federcalcio di non rinunciare all'incarico. Del Amo, che è anche presidente della, aveva già espresso il suo “più categorico e completo rifiuto della condotta” mostrata dal 46enne sollecitandone le dimissioni. E aveva rappresentato la sua posizione al vicepresidente e al tesoriere del Comitato Nazionale di Calcio femminile che hanno sostenuto la sua decisione. L'attaccante delBorja Iglesias fa sapere, invece, che non giocherà più per la nazionale spagnola fino a quando alla guida della Federcalcio resterà Luis Rubiales. "Sono triste e deluso" twitta il bomber 30enne commentando le mancate dimissioni del presidente della Federcalcio. E dice: "Come calciatore e come persona non mi sento rappresentato da quanto accaduto. Trovo spiacevole che continuino a insistere e a concentrarsi su una collega". Poi conclude: "Indossare la maglia della Nazionale spagnola è una delle cose più belle che mi sia capitata nella mia carriera, ma ho preso la decisione di non tornare in Nazionale finché le cose non cambieranno e questo tipo di atto resti impunito".per Luis Rubiales, che ha scelto di non volersi dimettere da presidente della Federcalcio spagnola. Secondo quanto riportato da “La Sexta”, laavrebbe presentato una denuncia nei suoi confronti per il bacio senza consenso alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la celebrazione della vittoria spagnola ai Mondiali femminili. Il pm avrebbe sottolineato che i fatti denunciati potrebbero costituire. Inoltre la responsabilità della vicenda sarebbe in capo alla Procura del Tribunale Nazionale poiché si tratterebbe di un reato commesso da un cittadino spagnolo all'estero.Il presidente del Consiglio Superiore dello Sport (CSD),, fa sapere che questo organo governativoil presidente della Federcalcio spagnola davanti al(TAD) con “procedura d'urgenza” dopo il no alle dimissioni. Francos si dice “sorpreso” delle mancate dimissioni del 46enne, nonostante il suo entourage avesse lasciato intendere che si sarebbe dimesso in seguito alle pressioni scaturite e dopo che la Fifa ha deciso diper la sua condotta. “Confidavo nel buon lavoro di Rubiales” dichiara, aggiungendo che sperava “si rendesse conto della”. Quindi conclude: “Oggi era il giorno opportuno per lanciare un messaggio forte, per chiedere scusa, assumersi le responsabilità, ma non lo ha fatto e il governo agirà”.