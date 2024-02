Bacio senza consenso alla calciatrice Hermoso: la Fifa sospende Luis Rubiales

Bacio alla Haemoso, la Fifa sospende il numero 1 della Federazione

La difesa, il sunto del comunicato

Il governo presenta una denuncia

Si dimette anche il presidente del calcio a 5

Bacio senza consenso alla calciatricela Fifa sospende. Non si placa la polemica per il bacio a sorpresa del presidente della Federcalcio spagnola alla calciatricedopo la vittoria del Mondiale di calcio da parte della sua nazionale femminile. Durante la premiazione infatti, il numero 1 della federazione si è avvicinato alla miglior marcatrice nella storia della nazionale elvetica e successivamente ha stampato le sue labbra sulla bocca di lei "", assicura chi lo difende.La Commissione disciplinare della Fifa non ha accettato questa spiegazione e ha deciso invece di sospendere il presidente della Federcalcio Luis Rubiales . Il provvedimento, in attesa del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti nei giorni scorsi, al momento avrà una durata di. L'uono, a livello nazionale e internazionale. Il presidente della Federcalcio è al centro delle polemiche ormai da una settimana, dopo aver baciato in boccala calciatrice spagnola Jennifer Hermoso durante la premiazione dopo la finale di Coppa del Mondo di calcio femminile, vinta proprio dalla Spagna. Dopo il “non mi dimetto, non mi dimetto,” pronunciato venerdì scorso, ecco arrivare il, in attesa che anche ilper rimuoverlo dal suo incarico.Il Consiglio Superiore dello Sport (CSD), l'organo presieduto dal sottosegretario allo Sport,, ha trasmesso “una richiesta motivata” al Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD) per una possibile violazione della Legge sullo Sport e del Regio Decreto sulla Disciplina Sportiva da parte del presidente della Reale Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales. , Infrazioni che si considerano “molto gravi” e che rendono possibile una sospensione precauzionale. Sui social e non solo tutti hanno commentato la scena dicendo che. Pugno duro quindi della Fifa che non sente ragioni e annuncia: Rubiales sospeso, in attesa del provvedimento disciplinare, dopo il bacio a Hermoso."Non potrà svolgere alcuna attività legate al calcio, a livello nazionale ed internazionale, in attesa del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti giovedì scorso, 24 agosto Le immagini parlano chiaro e mostrano chequando ha parlato di un bacio consensuale"- E’ il succo di un lungo comunicato diffuso dallain cui si boccia tra l’altro l’intenzione delle giocatrici di boicottare la Nazionale se non cambieranno i vertici federali: “Accettare la convocazione è un obbligo per i tesserati”, si legge nella nota. Quanto a Hermoso, al comunicato, è stataSecondo la Federazione questo fotogramma proverebbe ladel presidente. Infine, la Federcalcio annuncia la presentazione “di tutte le azioni legali necessarie alla difesa dell’onore del Presidente della RFEF, che ha esposto in modo chiaro e semplice come si sono svolti gli eventi che sono causa di conflitto da parte di ampi settori della società contro il signor Presidente”.Ma intanto il(CSD), organo presieduto dal sottosegretario allo Sport, Victor Francos, ha trasmesso “una richiesta motivata” al Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD) per una possibile violazione della Legge sullo Sport e del Regio Decreto sulla Disciplina Sportiva da parte di Rubiales, infrazioni che si considerano “molto gravi”. Infrazioni che rendono possibile una sospensione precauzionale del capo della Federcalcio. Il CSD ritiene che sia stato violato l’articolo 76.1 della Legge sullo sport che si riferisce appunto ad abusi di autorità e ad atti notori e pubblici che violano la dignità o il decoro sportivo.E anche José, presidente dell’Associazione dei Calciatori di Futsal (AJFS), (il calcio a 5) ha presentato le sue dimissioni da membro del consiglio d’amministrazione della Reale Federcalcio spagnola (RFEF) dopo quanto accaduto ieri l’Assemblea Generale Straordinaria, durante la quale Rubiales ha annunciato la sua decisione di non dimettersi.