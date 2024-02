Basket, la Nazionale italiana con sindrome di Down è campione d'Europa

Campioni d'Europa!

I complimenti ricevuti

Il successo della nazionale nel basket

. Con lasulla Finlandia per 34-18, la Nazionale italiana di basket con Sindrome di Down ha fatto la storia scrivendo il proprio nome sull'albo d'oro per la terza volta. Da ricordare che gli azzurri hanno anche vintonel 2018, 2019, 2022., finale inclusa, la più complicata contro l'. A decidere la finale un terzo quarto al limite della perfezione in cui l'Italia ha realizzato un parziale di 16 punti contro due. Una medaglia che possiamo aggiungere parla marchigiano, visto che tre giocatori arrivano dall'Antropos Civitanova Marche con Alessandro Greco sugli scudi con il suo score nella finale di 12 punti. Questa la formazione che ha portato gli azzurri sul tetto d'Europa: Stefano Barollo, Stefano Borgato, Alex Cesca, Andrea Durante, Raniero De Fusco, Alessandro Greco, Francesco Leocata e Davide Paulis. L'allenatore è Giuliano Bufacchi e gli assistenti sono Mauro Dessì e Francesca D'Erasmo.Dopo la vittoria sono arrivati i complimenti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che sui social ha scritto: "Un nuovo grande successo per la nazionale italiana di basket con sindrome di down. Grazie per aver portato di nuovo in alto il nostro Tricolore, campioni d'Europa!". Alle parole della premier gli hanno fatto eco quelle del presidente della Federbasket,, che si è voluto congratulare con tutti: "I magnifici ragazzi della Nazionale Italiana Sindrome di Down sono di nuovo campioni d'Europa. Alla Fisdir, alla Nazionale, ai tecnici e ai ragazzi vanno i complimenti e le congratulazioni del presidente della FIP, Giovanni Petrucci, e di tutta la FIP per il prestigioso e qualificante risultato"Un successo frutto di un percorso iniziato nel 2017 e che ha portato gli azzurri a vincere tutto. Indelebile infatti la vittoria dello scorso anno contro l'Ungheria 36 a 12 nella finalissima dei, in Portogallo. I magiari iniziarono bene con un avvio spavaldo fissando il punteggio sul 2-6. Ma fu solo un fuoco di paglia. Con pazienza, l'Italia tornò a esprimersi senza paura, chiudendo il primo quarto avanti 7-6. Capovolta la situazione, nonostante una grande imprecisione dalla lunetta (solo 3/10 per gli Azzurri), fu un: all'intervallo lungo l'Italia era avanti 15-8 e, trascinata nel terzo periodo da Paulis, chiuse sul 27-10.L'ultimo periodo fu basket champagne con l'allenatore Bufacchi che riuscì ad impiegare tutti i componenti della rosa e a fissare il risultato su un 36-12. Ben venti punti li mise a segnoche, al suo secondo mondiale, si confermò ilcon ben 55 punti totali. Al termine della gara lo stesso mister dichiarò: "Devo ringraziare tutti per quello che hanno dato in campo e fuori:Con quell'ennesimo successo, l'Italia. La Nazionale, infatti, ha finora vinto ogni titolo Mondiale ed Europeo messo in palio. Ricapitolando i successi (tutti in terra portoghese): nela Vila Nova de Gaia l'Italia è Campione d'Europa, nela Madeira è Campione del Mondo, nela Guimares è Campione del Mondo, nelancora a Madeira è Campione d’Europa e nel 2022, a Funchal, gli Azzurri sono sempre Campioni del Mondo. Numeri incredibili che adesso andranno aggiornati vista la vittoria contro la Finlandia.