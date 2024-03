Basket, la Nazionale italiana con sindrome di Down trionfa ai Trisome Games 2024

La nazionale italiana di basket con sindrome di Down aggiunge un'altra splendida vittoria alla sua già preziosa bacheca e conferma la caratteristica che la rende davvero unica al mondo: sa solo vincere!

Questa volta ai Trisome Games 2024 di Antalya, i Giochi Olimpici dedicati ad atlete e atleti con Trisomia 21. Un'enorme soddisfazione per i cestisti azzurri che, dopo i trionfi Europei e Mondiali, allargano il proprio palmares vincendo la medaglia d'oro battendo i padroni di casa della Turchia, in una partita sudatissima chiusa sul punteggio di 18-17 (questi i parziali dei quattro tempi: 3-5; 6-2; 3-3; 6-7).

La finale contro la Turchia

Gli azzurri, allenati da mister Bufacchi, partano contratti commettendo diversi errori sia in fase difensiva che offensiva anche a causa del grande tifo dei sostenitori turchi. Ma una volta arrivata la sirena finale è la nostra nazionale ad esplodere di gioia con l'allenatore in prima fila che a pianetabasket.com ha dichiarato: “Bellissimo. Da anni con la Turchia le partite sono di altissimo livello perché il loro allenatore col quale siamo amici, lavora bene, come noi… quindi la soddisfazione è maggiore quando batti un amico. La prossima volta vinceranno loro? Possibile. È il bello dello sport”.

I festeggiamenti dei nostri ragazzi

Un grande applauso quindi per Stefano Barollo, Alex Cesca, Andrea Durante, Flavio Fiorini, Alessandro Greco, Francesco Leocata, Davide Paulis, Andrea Rebichini che hanno superato tutti, rivelandosi ancora una volta gli atleti da battere. Man of the match Davide Paulis con 13 punti messi a referto, con 4 di Greco e 1 di Barollo.

La soddisfazione del presidente Pancalli

Soddisfazione arrivata anche attraverso le parole di Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, che sui social ha scritto: "La Nazionale di Basket con Sindrome di Down è medaglia d'oro ai Trisome Games di Antalya. Un grande successo che conferma l’impegno degli atleti, dei tecnici e della Federazione. Ragazzi siamo orgogliosi di voi!".

Il palmares degli azzurri continua ad allargarsi

Ma non è la prima volta che questa squadra riempie d'orgoglio il nostro Paese. Ricordiamo infatti che già a settembre dell'anno scorso la Nazionale aveva vinto, per la terza volta, i Campionati europei, e nel 2022 conquistato anche il titolo di Campioni del Mondo, anche lì per la terza volta consecutiva, dopo l’Europeo del 2017, i Mondiali del 2018 e quelli del 2019. E ora con una medaglia in più in tasca, la nazionale italiana con sindrome di Down non ha sicuramente voglia di fermarsi. Appuntamento quindi al prossimo torneo.

Locatelli: “Grazie ragazzi”

L'ultima parola è spettata infine al ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che su Facebook ha commentato entusiasta:”L'Italbasket con Sindrome di Down si aggiudica il titolo di campione del mondo ai Trisome Games di Antalya! Grazie ragazzi per la finale mozzafiato contro la nazionale turca! Determinazione, passione e forza, questi sono solo alcuni dei vostri talenti!! Bravissimi ragazzi sono davvero molto molto molto orgogliosa di voi!”.