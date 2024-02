L'Italbasket degli atleti con sindrome di Down è campione del mondo per la terza volta consecutiva

2018, 2019 e 2022: la Nazionale italiana di basket (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) composta da atleti con sindrome di Down , di nuovo sul tetto del mondo. Gli Azzurri hanno battuto l’Ungheria per 36 a 12 nella finalissima dei, in Portogallo. Dopo le vittorie del 2018 e 2019, il roster dicompie un’altra impresa sportiva. Rinnovato nella sua rosa dopo gli addii dei senatori Spiga e Ciceri, il risultato non è cambiato: quattro partite e altrettante vittorie. Nel girone B, l’ha prima regolato l'(31-14) e poi l'(58-6), riuscendo a impiegare tutti gli 8 convocati (la formula internazionale è quella del quattro contro quattro). Nella semifinale, contro i padroni di casa del Portogallo, gli Azzurri hanno avuto la meglio grazie a un ottimo ritorno nel terzo e quarto tempo, dopo essere andati anche sotto nel punteggio (12-15). Il finale di 20-16 porta le firme di Paulis (10), Leocata (6) e Greco (4).La finale è ancoracon i magiari che non ci stanno a perdere di nuovo tanto che provano a sorprendere gli Azzurri con un avvio spavaldo (2-6). Ma è solo un fuoco di paglia. Con pazienza, l'Italia torna a esprimersi senza paura, chiudendo il primo quarto avanti 7-6. Ribaltata la situazione, nonostante una grande imprecisione dalla lunetta (solo 3/10 per gli Azzurri), è: all'intervallo lungo l’Italia è avanti 15-8 e, trascinata nel terzo periodo da Paulis, chiude 27-10. L'ultimo periodo è accademia: Bufacchi riesce a impiegare tutti i componenti della rosa e a fissare il risultato su un 36-12. Ben venti punti li ha messi a segnoche, al suo secondo mondiale, si conferma ilcon ben 55 punti totali. Ogni singolo giocatore, comunque, ha contribuito alla causa: Fabio Tomao (10 punti totali), Alessandro Greco (22), Andrea Rebichini (10), Alex Cesca (7), Francesco Leocata (23), Lorenzo Puliga (2) e Chiara Vingione (6), unica donna del roster."Devo ringraziare tutti per quello che hanno dato in campo e fuori:” ha commentato Giuliano Bufacchi, 46 anni, tecnico informatico di professione e coach per passione, che è l’artefice di questi successi, vissuti sapendo volare sopra le difficoltà che lo sport paralimpico, e quello per atlete e atleti con sindrome di Down in particolare, ogni giorno si trova davanti. “, nelle società sparse per l’Italia, con tecnici e giocatori con i quali sono sempre in contatto. Poi ci ritroviamo insieme in occasione dei vari raduni prima delle competizioni” ha raccontato, ricordando che in panchina insieme a lui sono stati fondamentali per il supporto tecnico. “Siamo una squadra che fa del gruppo la sua forza. In questa edizione dei Mondiali non c’erano alcuni degli artefici dei successi precedenti, ma i nuovi sono stati altrettanto bravi.” ha concluso il coach.Con questo ennesimo successo, l’Italia(non solo quello per chi ha sindrome di Down ). La Nazionale, infatti, ha finora vinto ogni titolo Mondiale ed Europeo messo in palio. Ricapitolando i successi (tutti in terra portoghese): nela Vila Nova de Gaia l’Italia è Campione d’Europa, nela Madeira è Campione del Mondo, nela Guimares è Campione del Mondo, nelancora a Madeira è Campione d’Europa e adesso, 2022, a Funchal, gli Azzurri sono sempre Campioni del Mondo.