Le barriere che cadono: una radiocronaca per non vedenti all’attesissimo derby di basket

Livorno, 18 aprile 2024 – Non vedenti e ipovedenti che potranno vivere pienamente l’atmosfera di un derby attesissimo. Domenica 21 aprile a Livorno la Serie B di basket sperimenta per la prima volta il progetto “Connect Me Too”. Attraverso il telefonino, i disabili visivi potranno seguire la partita grazie a una radiocronaca dettagliata, svolta da un professionista appositamente formato.

Con l’impiego del proprio smartphone e di cuffie/auricolari qualsiasi utente potrà essere “guidato” nella scoperta di ciò che accade nel palazzetto, sugli spalti, in panchina e sotto canestro.

Una barriera che cade, una rivoluzione importante. Sviluppato da Cmt Translations, il sistema integrato di audiodescrizione, che risulta completamente digitale e che si appoggia sulla rete 4G, diventa dunque alla portata di chiunque e utilizzabile in qualsiasi location.

“Libertas ha da sempre l'obiettivo di rendere inclusivo il basket a tutti i livelli - spiega Fabrizio Pucci, responsabile comunicazione di Libertas Livorno -. Abbiamo realizzato varie iniziative per allargare la partecipazione a tutti i tipi di “diversa abilità”.

“Il derby - aggiunge Pucci - è sembrato a tutti l'evento per eccellenza per provare a lanciare l'iniziativa affinché possa attirare l'interesse non solo dei tifosi ma anche di media e altre società di basket. Ringraziamo l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Livorno che ha il merito di aver incoraggiato e sostenuto la rilevante progettualità”.

“Il derby della città di Livorno, questa volta, assumerà ancora più importanza - chiarisce Tony D’Angelo, direttore commerciale di CMT Translations -.La competizione nel rettangolo di gioco, sulla quale crescono a ogni ora che passa attenzione e aspettative, raggiungerà un livello maggiore in termini di inclusione, partecipazione e accessibilità. Libertas ha mostrato grande sensibilità nei confronti del suo pubblico e della disabilità".

Per accedere al servizio e fare richiesta di accredito per la partecipazione all’evento con audiodescrizione Libertas Livorno - Pielle Livorno, si prega di contattare la società all’indirizzo di posta elettronica apposita ([email protected]).