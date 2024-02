Calciatrici Usa infuriate con Trump. L'ex presidente le accusa per l'impegno sociale che le avrebbe distratte dalla vittoria a Tokio

Reazioni indignate della Nazionale Usa di calcio femminile nel confronti dell'ex presidente Donald Trump che ha definito il team Usa vincitore della medaglia di bronzo a Tokio 2020 "una squadra guidata da un gruppo di maniache della sinistra radicale". L’ex presidente, non nuovo a sferrare duri attacchi contro una squadra che a lungodel calcio femminile, ha affermato che le ragazze della nazionale sarebbero ancora una volta salite sul gradino più alto del podio. Il riferimento è alle tante battaglie (molte in contrasto con quelle dell’ex presidente) portate avanti dae compagne contro lee le, anche nello sport. «Questo porta ad essere destinate a perdere, ad essere perdenti» , incalza Trump, che ancora non ha digerito quando nel 2019 la squadra appena laureatasi campione del mondo si rifiutò di accettare il suo invito alla Casa Bianca. In particolare l'ex presidente attacca(foto) simbolo del movimentoe che più volte in passato ha espresso pensieri contro l'ex capo della Casa bianca. "La donna con i capelli color porpora", così la individua Trump sui social "ha giocato male epensando a politiche e cause di estrema sinistra, senza fare il suo lavoro. Loro (i tecnici ndr) dovrebbero sostituire certe ‘impegnate' con delle vere patriote e così si tornerà a vincere di nuovo". Se Trump aspettava il momento di "vendicarsi" per l'"affronto" subito nel 2019, facendo leva sul bronzo (e non l'oro) vinto, ha trovato pane per i suoi denti: le calciatrici sono più che mai sul fronte opposto a quello dell'ex inquilino della Casa Bianca. E le reazioni non si faranno attendere.