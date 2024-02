Calcio, in Germania le persone transgender potranno scegliere se giocare con squadre maschili o femminili

Giornata storica per quanto riguarda i diritti della comunità Lgbtqia+ e, più in generale dello sport: la Federcalcio tedesca ha approvato un nuovo regolamento che consentirà alleIl regolamento entrerà in vigore nella stagione 2022/2023 ed è stato incorporato nel regolamento di gioco DFB (Federazione calcistica tedesca), nel regolamento giovanile DFB e nel regolamento futsal DFB per il calcio amatoriale. In sostanza, il regolamento prevede che i giocatori con la voce di stato civile "diverso" o "non specificati" potranno decidere da soli se essere idonei a giocare per una squadra femminile o maschile.I giocatori transgender possono cambiare o rimanere nella squadra in cui hanno giocato in precedenza. Quando nell'attività sportiva non ci sono conseguenze sulla salute della persona che sta assumendo farmaci, quella persona può partecipare alla competizione, motivo per cui il nuovo regolamento esclude il doping. "Il calcio - spiega Thomas Hitzlsperger, ambasciatore per la diversità di DFB - èe anche la DFB si impegna in tal senso, creando importanti norme per".Da tempo - aggiunge Sabine Mammitzsch, responsabile del calcio praticato da donne e ragazze nella federazione - le associazioni statali e regionali, ma anche importanti persone singole, segnalavano leQuindi, viene accolta con favore l'introduzione di una regola nazionale e globale sul diritto di praticare sport".