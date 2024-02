Carl Nassib è il primo giocatore di football americano a fare coming out. "Ora mi sento a mio agio a togliermi di dosso questo peso"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carl Nassib (@carlnassib)

Ila dichiarare la sua omosessualità fu, giocatore di basket professionista. Era il 29 aprile 2013, e sulle colonne della nota rivista "Sports Illustrated" decise di farementre era in attività, sotto contratto con gli Washington Wizards. La sua storia fece inizialmente scalpore, ma dopo poco in molti. Perfino l’Nba stessa, che lo vide calcare il parquet solo altre 22 volte in due stagioni, salvo poi non trovare più spazio in nessuna franchigia.Forse la più grande lega di pallacanestro del mondo non era, all’epoca, a reggere l’impatto mediatico e sociale di una notizia del genere. Portando avanti le lancette del tempo, arriviamo al 21 giugno 2021. Da poche ore, infatti,, 28 anni, ha fatto coming out sui suoi social. Il ragazzo, in questo caso, gioca a, per i Las Vegas Riders. Non poteva che essere la lega che ha fatto partire ilprima degli incontri, in forma di protesta contro qualsiasi tipo di discriminazione o sopruso, ad accogliere, nel modo più corretto, il primo giocatore dichiaratamente omosessuale in attività. Perché da quando Colin Kaepernik per primo si chinò durante l’inno americano, e dal 2016 non ha più firmato un contratto, è passata tanta acqua sotto i ponti, e la storia di Carl ha ricevuto un’attenzione mediatica completamente diversa. "Volevo solo rubarvi un attimo di attenzione per dire che— ha detto Nassib in un video sul suo profilo Instagram —. Avevo intenzione di farlo da un po' di tempo, ma finalmente ma finalmentea togliermi di dosso questo peso. Ho davvero la vita migliore, la famiglia, gli amici e il lavoro migliori che un ragazzo possa chiedere". Una rivelazione che dev'essergli costata un grande sforzo, non solo perché, ma anche perché lui stesso ammette di avere molto a cuore la propria privacy. "Sono una persona piuttosto, quindi spero che sappiate che non lo sto facendo per attirare l’attenzione — ha ammesso —. Penso solo che la rappresentazione e la visibilità siano davvero importanti. In realtà spero che un giorno video come questo e l’intero processo di coming out, ma fino ad allora farò del mio meglio per coltivare una".Nessun video impostato, nessuna costruzione, solo un ragazzo di 28 anni che ha voluto dire a tutti, con schiettezza. Il periodo è sicuramente azzeccato per fare una mossa mediatica di questo tipo, visto che giugno è il. A testimonianza dell’impegno che Nassib ha deciso di mettere nella sua battaglia, il giocatore dei Riders ha anche, che si occupa di prevenzione al suicidio per i ragazzi delle comunità LGBTQIA+ vittime di discriminazione. Tantissimi gliricevuti da Carl Nassib nelle ultime ore. Sintomo di un sentire comune che unisce tutto il mondo dello sport, in modo trasversale, alla suadelle persone omosessuali e transgender. L'intero settore del football americano, naturalmente, ha voluto manifestare il propriodel giocatore dei Riders, così come molte star di basket, hockey e baseball. Ma il suo rimane, visto che in questo momento il ragazzo è l’unico giocatore omosessuale dichiarato nelle grandi leghe sportive americane maschili. Per questo non resta che augurarci che la sua storia non diventi simile a quella di Jason Collins, ma che davvero possa esserein questo momento al mondo dello sport professionistico.