Christian Volpi torna in canoa 8 mesi dopo aver perso le gambe: “Sono felice come un bimbo"

Lo aveva promesso e, come si sa, ogni promessa è debito., dopo nove mesi dall'incidente (era il maggio 2021) nel quale ha perso entrambe le gambe,al Centro federale di canoa e paracanoa di Castel Gandolfo, in provincia di Roma. Il 12 maggio 2021 Christian, 22 anni, allenatore dell'Unione canoisti livornesi, stava rientrando a casa con lo scooter. In via del Levante finì prima contro un palo, poi contro il bordo della rotatoria. A causa del violento impatto subì. Fu salvato in extremis prima dall'intervento di tre persone, poi dai soccorritori del 118. Il 26 maggio il rientro a casa, con il tifo da stadio degli amici e la città mobilitata per aiutarlo con una raccolta fondi, che ha permesso di donare a Christian. Ora finalmente è tornato in acqua, con la sua amata canoa, come promesso. E l'intenzione è quella di non abbandonarla, costi quel che costi."Ho partecipato al ritiro della nazionale a Castel Gandolfo per incontrare altri atleti con disabilità, per mettere a punto le barche, il gesto tecnico della spagaiata e l'allenamento. Eravamo in tre: io e un atleta di Roma e una ragazza di Trieste. Abbiamo incontrato l'allenatore Stefano Porcu"."Ero euforico. Mi sono sentito come un bimbo quando gli regalano la prima bicicletta. La mia prima seconda volta"."Nonostante sia senza le gambe, mi sono sentito a mio agio. Era tanto che non uscivo in barca"."Siamo atleti a tutti gli effetti. La distinzione tra atleta e paratleta sparisce quando sei in azione. Abbiamo vissuto esperienze difficili certamente, ma hanno maturato in noi una forte sensibilità e una grande determinazione e resilienza"."Nuova, rosa, bellissima con il tricolore in punta. Amore a prima vista. Ho già pensato a darle un nome, 'Miss'. Sì"."Ovviamente ho dei limiti e servirà tempo per mettere a punto il mio fisico e per mettere a punto la barca perché sia perfetta per me"."Il 2 febbraio andrò a Budrio, dove ha sede il centro Inail nazionale per le protesi con fama internazionale. Non vedo l'ora"."L'incidente è stato un momento duro e terribile, ma mi sono risollevato e ho guardato avanti. Questo nonostante il 7 settembre mi sia dovuto sottoporre a un altro intervento per un'infezione alla gamba sinistra. Ma il 9 settembre ho partecipato e superato l'esame di ingresso per il corso in scienze motorie a Pisa. Poi il 7 dicembre un ulteriore intervento per eliminare lo sperone osseo cresciuto sempre sulla gamba sinistra. È stato necessario intervenire per evitare che creasse problemi con la protesi"."Infatti, nel frattempo mi sono allenato a casa con il simulatore di voga"."Non ci sono dubbi: ri-uscire in barca".