Commenti sessisti nella finale dei tuffi: "Olandesi grosse, ma a letto sono tutte uguali"

I commenti sessisti

Il razzismo di Leonarduzzi

Come è stato segnalato da @defrogging, durante il Mondiale di tuffi, alcuni telecronisti avrebbero fatto commenti xenofobi e sessisti nei confronti degli atleti e delle atlete. È questo il nuovo modello Rai? pic.twitter.com/1dQnyJ9a4o — Tommaso Sasso (@tomm_sasso) July 17, 2023

I precedenti

Le scuse: "Battuta da bar, non è sessismo"

Avviata un'azione disciplinare

Un tuffo nello squallore: durante la telecronaca della finale delai Mondiali di Fukuoka, in onda questa mattina su Rai Play 2, a dare spettacolo non è stato purtroppo il grande sport, quanto i commenti sessisti , lee il body shaming dei giornalisti.e il commentatore tecnicohanno dato infatti sfogo, in diretta sulla tv pubblica italiana (pur nella piattaforma streaming), ai più biechi e degradanti istinti maschilisti e misogini, scordandosi evidentemente il proprio ruolo e affrontando invece la cronaca di una gara internazionale di altissimo livello come una partita di bocce al bar di quartiere.Ora i due, denunciati dai telespettatori all'emittente, sono statidalla trasmissione e lasceranno subito la sede del torneo iridato. Intanto la Rai ha già avviato una procedura dinei loro confronti. Per le gare previste domani, 18 luglio, il microfono passa a Nicola Sangiorgio con commento tecnico del ct Oscar Bertone.Tra le espressioni dei telecronisti portate all'attenzione di Viale Mazzini c'è ad esempio lo slogan "fuma bene, fuma sano, fuma pakistano". Ma soprattutto alcuni dibattiti tra Leonarduzzi e Mazzucchi: "", commentano osservando la coppia orange formata da Inge Jensen e Celine Van Duijn. "Come la nostra Vittorioso", aggiungono facendo invece riferimento all'azzurra Giulia. "Eh". "Eh grande eh" continuano. Poi la sentenza: "Ma tanto". Da veri intenditori, ma del maschilismo più bieco . E infine, il clou, che lascia a bocca aperta come un tuffo perfetto: "Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa? La si...". "La si tocca?". "La si pizzica". Fino a uno scadentissimo: "Si la do".Perché secondo loro "È questo il vantaggio: gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre". "Io sapevo che continuava.". E dove? "Sol Sol Fa". Uno spettacolo veramente da applausi. Quelli che invece si sarebbero meritate le nostre, il cui straordinario percorso è culminato con una bellissima. Peccato che l'attenzione del pubblico fosse rivolta altrove.Ma lo show non si è limitato alla prova femminile. Commentando la prova di, anche loro impegnati nella gara del sincro dalla piattaforma, Lorenzo Leonarduzzi storpia il nome dell'atleta italiano cavalcando uno stereotipo sul linguaggio cinese . Riccardo diventa dunque "" perché "I cinesi direbbero così". Una frase pronunciata dal giornalista Rai e immediatamente finita nel video di pochi secondi che circola in rete.Il giornalista sportivo però non sembra essere nuovo a queste battute. Durante la telecronaca del, era stato infatti protagonista di una battuta sessista giovando sul nome del pilota estone Ott Tänak. "Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto. 'Donna nanak tutta Tanak', l'hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l'ho capita", aveva detto il giornalista, per poi cercare successivamente di giustificarsi: "Chiedo scusa ma era un po' simpatica, abbiamo rifatto un adagio, non c'è nessun intento sessista, ho il".E ancora nel 2018 apparve sul suo profilo Facebook un post che auguravache l'ex membro della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi denunciò: "Anche alla Rai qualcuno festeggia la nascita di Adolf Hitler. Parliamo di un giornalista che lavora per il servizio pubblico in un paese in cui Presidente ha nominato senatrice a vita una vittima del nazismo come Liliana Segre", allegando lo screen del post Facebook pubblicato.Passano alcune ore dalla gara e dalle infelici uscite dei due commentatori ed è proprio Leonarduzzi il primo a intervenire sulla vicenda. Ma qualcosa, nelle scuse, va storto. Il peggio è che l'atteggiamento non stupisce. Infatti quello che fa il cronista è semplicemente dare, quanto di più lontano dalle scuse sincere che, invece, sarebbero state più che sufficienti. "Prendo le distanze da quanto è stato riportato dall'ascoltatore sulla Pec spedita alla Rai. Non si tratta assolutamente di commenti sessisti , ho solo detto unaal mio commentatore durante la pausa del tg, che non poteva sentirsi dal nostro microfono, ma a mia insaputa il microfono di RaiPlay non è stato chiuso e io avevo buttato giù la cuffia perché dopo ore di diretta c'era il tg.Chiedere scusa? Sì, ma solo ai telespettatori che hanno sentito la barzelletta a causa di un– prosegue -. Prendo le distanze da quanto accaduto e dalle accuse di sessismo. Sul fatto che ho detto della corporatura grande delle atlete olandesi, lo faccio anche per gli uomini quando hanno un fisico grosso e ben strutturato. Quindi si sta montando un polverone, un caso dal quale prendo le distanze"."Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una 'battuta da bar' quanto andato in onda - ha affermato l'Amministratore Delegato-. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare lae ho chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico". La Rai ha infatti annunciato che Leonarduzzi e Mazzucchidella rassegna iridata e che a partire da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, inizieranno ad essere curate direttamente da Nicola Sangiorgio."Prendiamo atto positivamente della scelta della Rai di far rientrare giornalista e commentatore delle gare dei tuffi - scrive invece l'esecutivoin una nota, che - ritiene gravissimo quanto accaduto durante le telecronache di alcune gare dei mondiali di nuoto. L'azione disciplinare annunciata dai vertici aziendali serva a individuare anche le responsabilità nell'intera linea di comando, per scongiurare che fatti del genere possano verificarsi ancora. E non fa nessuna differenza che la telecronaca non sia andata in onda sul canale, ma sul sito; e che i due commentatori in quel momento credessero di non essere ascoltati. Quando un collega si trova davanti a un microfono della Rai, inviato a un evento internazionale,di proferire le frasi sessiste che in molti hanno ascoltato, nemmeno come battuta".