Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la foto con la figlia appena nata: "Grati per la nuova vita"

Ronaldo ringrazia i tifosi del Liverpool: "Un mondo, uno sport, una famiglia globale"

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: "Dobbiamo annunciare la morte di nostro figlio"

Anche dopo la più grave sofferenza è possibile ritrovare il sorriso. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez , dopo la morte del figlio , sono tornati. Il campione portoghese, 37 anni, e la compagna, 28, hanno voluto immortalare la ritrovata felicità familiare conpostata su, insieme allae agli altri quattro bambini,, i gemelli(nati da madre surrogata ) e, nata nel 2017.. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi". Scrive così su Instagram Cristiano Ronaldo, che torna a farsi vedere con il sorriso in volto dopo la tragica scomparsa del figlio neldi Georgina dal quale è però riuscita venire alla luce la femminuccia. "Vogliamo ringraziare tutti per le belle parole e i gesti - si legge nel post su Instagram -. Il vostro supporto è molto importante, abbiamo sentito l'amore e il rispetto che ci avete mandato". Adesso però, ci tengono a sottolineare Georgina e Cristiano, non è il momento di lasciarsi andare allo sconforto e alla tristezza. "Ora è il momento di essereche abbiamo appena accolto in questo mondo". E a quanto dimostra la foto scattata sul divano di casa è proprio così. Sia Ronaldo che la compagna ritrovano il sorriso insieme alla famiglia. Georgina è visibilmente stanca dopo il parto e dopo tutto quello che ha dovuto passare. Ma l'abbraccio dei figli la consola. Sul divano tiene in braccio il piccolo, 4 anni. Alla sua destra,, il più grande, 11 anni, stringe tra le braccia, 4 anni, e sorellina gemella di Mateo (I due sono nati da madre surrogata). Il campione portoghese siede su una poltrona. Scalzo, tiene tra le braccia la piccola appena arrivata e, anche lei 4 anni, la prima figlia naturale della coppia.In un altro post condiviso su Instagram, l'attaccante del Manchester United ha voluto ringraziare i tifosi del Liverpool perdedicato durante la partita di Premier League. Martedì 19 aprile, aldi quel match che il campione portoghese ha saltato per il lutto, tutto lo stadio Anfield di Liverpool si è alzato in piedi per applaudire Cristiano Ronaldo . Gli storici rivali dello United hanno perfino dedicato il loro inno "" all'attaccante del Manchester."Un mondo... uno sport... una famiglia globale". Così ha scritto Ronaldo nel video degli applausi pubblicato su Instagram. "- ha aggiunto l'attaccante del Manchester United -. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione".Tre giorni fa Cristiano Ronaldo e la compagna hanno diffuso un comunicato sui social, annunciando la tragedia. Georgina Rodriguez ha dato alla luce, un maschio e una femmina. Ma durante il parto il piccolo non è sopravvissuto, mentre la sorellina non ha avuto complicazioni. Nella nota, Cristiano e Georgina hanno comunicato: "È con il nostro più profondo dolore che dobbiamo annunciare la morte di nostro figlio. È il più grande dolore che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità". "Vogliamo ringraziare i medici e le infermiere - hanno aggiunto i due - per le loro cure e il loro sostegno. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento difficile. Piccolo, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre".