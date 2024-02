"Disabilitiamo i pregiudizi": per la giornata sulla disabilità il mondo del calcio si unisce

In tutto il mondo è riconosciuta come la, ma il 3 dicembre (e il successivo weekend sportivo fino a lunedì 6 dicembre), nel nostro Paese, sarà il giorno in cui il calcio si unisce invincente. Istituita ufficialmente nel 1992 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la giornata ha l’obiettivo didelle persone con disabilità in ogni ambito della società civile. Tra i quali anche lo sport, ovviamente, da sempre veicolo privilegiato per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi così importanti, deve fare la sua parte. A farsi promotrici di questo messaggio di integrazione e inclusione sociale saranno la(DCPS) con il sostegno della, unite nel concorrere a realizzare una società sempre più inclusiva. Nella prossima giornata dei campionati di Serie A Tim, Serie BKT e Serie C, prima del fischio d'inizio delle partite, gli atleti delle associazioni sportive che aderiscono ai campionati ufficiali della DCPS scenderanno sul terreno di gioco dei club di tutta Italia indossando, dopo più di un anno di lontananza a causa dell’emergenza sanitaria. Sui maxischermi degli stadi verrà inoltre trasmesso un video promozionale con il messaggio a sostegno delladi comunicazione promossa dalla Figc. Testimonial d’eccezione dell'iniziativa i campioni di ieri e di oggi(S.S. Lazio),(ACF Fiorentina),(Empoli FC) e l’indimenticabile cannoniere, attuale tecnico della Carrarese. Ma non solo, perché la campagna trova anche l’abbraccio convinto della Lega Nazionale Dilettanti e della Serie A Femminile TimVision, grazie ad una fortee di condivisione di obiettivi nel ribadire l’importante valenza sociale del calcio, sia maschile che femminile. "La Lega Serie A è da sempre molto attenta e sensibile verso le tematiche sociali, da oltre cinque anni sosteniamo, consapevoli che il calcio di vertice può e deve svolgere un ruolo chiave nell'abbattere e favorire l'inclusione", dichiara il presidente della Lega Serie A,, mentre il presidente federaleafferma: "Con questa splendida iniziativa, il calcio italiano dimostra ancora una volta di essere. Sarà un bell’evento di ripartenza anche per l’attività della Divisione dopo lunghi mesi di difficoltà a causa della pandemia da Covid- 19: il calcio è uno, senza barriere, e in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità lo ribadiremo tutti insieme"."È un appuntamento – sottolinea infine il Presidente del Consiglio Direttivo della DCPS,– che assume un significato ancora più profondo grazie al supporto di tutto il mondo del calcio, che scende in campo a sostegno delladelle persone con disabilità per sottolineare la valenza sociale delloper l’individuo, sotto il profilo caratteriale, emotivo e valoriale. Sosteniamo la passione e la voglia di giocare a calcio di questi atleti che, grazie alla capacità di mettersi in gioco, hanno trovato la forza di reagire alle avversità, percorrendo la via maestra dello sport, per promuovere una cultura basata sulla valorizzazione delle differenze che rappresentano una risorsa per la Società. Perché lo sport – conclude – deve essere inclusivo e permettere a tutti di partecipare. Per un calcio che sa costruire, che include e sa ascoltare”.