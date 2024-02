Dopo il divieto olimpico approvata la cuffia per capelli afro: si chiama "Soul cap"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOUL CAP | Swim For All (@soulcapofficial)

Un impatto "a tutti i livelli"

Unada nuotoè stata approvata per l'. Lo speciale copricapo sportivo – progettato per i capelli spessi e ricci, per stili come dreadlocks, intrecci e trecce – era stato bandito dalle Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno. Non senza varie polemiche a riguardo.Il produttore Soul Cap ha definito l'approvazione da parte dell'organo di governo della Fina "un enorme passo avanti nella giusta direzione". "Siamo entusiasti di vedere il futuro di uno sport che sta diventando", ha affermato. Il direttore esecutivo della Federazione internazionale degli sport acquatici, Brent Nowicki, ha dichiarato che l'annuncio "segue un periodo di revisione e discussione sul design delle cuffie tra la Fina e Soul Cap nel corso dell'ultimo anno", in una dichiarazione riportata da Metro. "Laè al centro del lavoro della Fina ed è molto importante che tutti gli atleti che praticano sport acquatici abbiano accesso a indumenti da nuoto appropriati".sonodegli altri capelli perché hanno meno strati cellulari. L'ipoclorito di sodio (che si trova nelle piscine) può renderli più asciutti, causando. L'anno scorso, Soul Cap ha dichiarato che la Fina aveva dichiaratoperché non seguivano "la forma naturale della testa". Molte nuotatrici e nuotatori hanno criticato questi giudizi e alcuni hanno detto che avrebbero scoraggiato le persone di colore dal partecipare a questo sport. Alcune atlete nere hanno dichiarato a Radio 1 Newsbeat di essere "deluse e affrante". Kejai Terrelonge ha detto che la cura dei capelli è una delle tante barriere che ha dovuto affrontare. "Uso le cuffie da nuoto più piccole che tutti gli altri utilizzano: mi stavano in testa. "Ma poiché mettevo l'olio [protettivo] nei capelli, quando nuotavo continuava a scivolare via e i miei capelli si bagnavano", ha detto Kejai, che vive a Birmingham. In risposta, la Fina ha accettato di riesaminare la situazione e ha aggiunto di comprendere "l'importanza dell'inclusività e della".sononel nuoto rispetto alla popolazione generale, secondo un rapporto del 2020 di Sport England. Questi sono infatti circa il 29,3%, rispetto al 21,9% dei ragazzi asiatici e al 20,1% dei neri. Secondo la nuotatrice, la prima donna di colore a rappresentare la Gran Bretagna in un evento olimpico di nuoto, la decisione "crea un precedente per questo sport". "Dare ai nuotatori la possibilità di scegliere è lo scopo di tutto questo", ha commentato la nuotatrice su Instagram. Soul Cap ha dichiarato che la decisione non riguarda "solo le Olimpiadi e altri eventi di alto profilo", ma "". "Si tratta di portare indumenti inclusivi nel mondo del nuoto agonistico e di contribuire ad abbattere alcune delle barriere che allontanano gli atleti da questo sport", ha dichiarato l'azienda.