Europei 2024, calciatori ucraini: “Nelle nostre città d’origine si lotta per la libertà”

Questa sera iniziano gli Europei 2024 di calcio in Germania. Una tra le competizioni sportive più importanti alla quale i calciatore tengono moltissimo anche perché, per un mese, saranno i rappresentanti della propria Nazione. E tra queste nazioni c’è anche l’Ucraina che, ormai da oltre due anni, vive l’invasione armata dell’esercito russo all’interno dei suoi confini. Con quale spirito affronteranno le partite che li aspettano i calciatori della nazionale giallo azzurra, sapendo che le loro famiglie vivono “giorno e notte" sotto una pioggia di missili russi? In un video, 13 dgiocatori hanno provato a descrivere gli effetti della guerra.

Il messaggio dei calciatori ucraini

Mykhailo Mudryk

Lunedì 17 giugno l'Ucraina affronterà la Romania nella partita d’esordio al Campionato Europeo. Ma Mykhailo Mudryk, attaccante ucraino del Chelsea, Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro dell'Arsenal e Ilya Zabarnyi, difensore del Bournemouth, hanno fatto già sentire la propria voce descrivendo gli effetti del conflitto sulle rispettive città d'origine in un video, prodotto dalla federazione calcistica nazionale. Così come dell'attaccante della Dynamo Kyev Mykola Shaparenko: il suo villaggio natale, Velyka Novosilka, “è stato completamente distrutto dalla Russia", racconta il giocatore.

"Dall'inizio della guerra su vasta scala, la mia città è stata bombardata da missili giorno e notte", la denuncia di Mudryk. “I miei genitori - aggiunge - restano a Krasnograd e continuano a costruire lì la loro vita e credono sempre nella vittoria dell'Ucraina”.

"Le nostre città combattono per la libertà"

La città, luogo di nascita del portiere del Real Madrid Andriy Lunin, si trova nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. “Le nostre città desiderano ospitare gli Europei, ma ora non combattono per il torneo, ma per la libertà - è il contributo di Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e ora presidente della Federcalcio ucraina (UAF) - Non esiste calciatore, città, stadio, parco giochi o bambino ucraino che non sia stato toccato dalla guerra".

Insomma, messaggi forti che sicuramente però non basteranno per concentrarsi esclusivamente sul campo. E questo è inevitabile quando hai dei familiari che ogni giorno potrebbero perdere la vita.

Mykola Shaparenko

Il programma di Euro2024 e le partite dell'Italia

Intanto stasera si apriranno le porte di Euro2024 con la partita inaugurale tra Germania (paese ospitante) e Scozia. Le partite si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio. La fase a gironi dal 14 al 26 giugno. Successivamente le 16 squadre rimanenti affronteranno la fase a eliminazione diretta degli ottavi di finale dal 29 giugno al 2 luglio. I quarti e le semifinali si svolgeranno su cinque giorni (dal 5 al 10 luglio). La finale invece sarà in programma all’Olympiastadion di Berlino il 14 luglio alle ore 21.

E la nostra nazionale? La partita d'esordio per la compagine di mister Spalletti è fissata per il 15 giugno alle ore 21 contro l'Albania a Dortmund. Gli azzurri si sposteranno poi a Gelsenkirchen per affrontare le furie rosse della Spagna il 20 giugno ore 21. Il girone si chiuderà a Lipsia contro la Croazia il 24 giugno sempre alle ore 21.