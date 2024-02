"Fill the gap in your life": l'iniziativa della Serie A romena per combattere il randagismo

Vengono definiti "", ma spesso non ricevono il trattamento che riserveremmo a un, soprattutto quando non hanno: la situazione deipreoccupa, e non poco. A maggior ragione perché il fenomeno dell'è sempre più comune nella zone limitrofe a Bucarest. Ed è proprio per questa ragione che i calciatori della prima divisione romena sonocon inbraccio diversi, a inizio partita, per promuovere l'amore verso gli animali e tentare di ridurre la pressione sui canili. La bella iniziativa si chiama "Fill the gap in your life" ed è stato avviato dalla lega professionistica di calcio della Romania in collaborazione con la contea di Ilfov (che comprende la cintura di Bucarest). Nel Paese le organizzazioni internazionali denunciano da tempo la pratica dicontro il fenomeno del randagismo. L'esordio di questo progetto è stato il, tra Fcsb, meglio noto come Steaua Bucarest, e Dinamo Bucarest (finita 6-0 in favore della Steaua). Solo, però, sono scesi in campo con i, dato che - riporta il sito web del quotidiano sportivo romeno "Gazeta Sporturilor" - gli avversarinon per un mancato sostegno alla causa ma perché sono soprannominatiI randagi tenuti in braccio durante la partita di domenica scorsa provenivano dal canile di Brănești, ed erano tutti "vaccinati, sterilizzati, sverminati e preparati per essere portati a casa dagli amanti degli animali", ha fatto sapere la lega calcio romena.