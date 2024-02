Hogs contro bullismo e body shaming: "Cerchiamo ragazzi di taglia Xxl"

La campagna di reclutamento degli Hogs

"Cerchiamo tanto i ragazzi e ragazze con le 'ossa grandi', quanto i piccoli, gracilini, che corrono".! Chi l'ha detto che gli sportivi di successo debbano essere tutti alti, muscolosi e con gli addominali a tartaruga alla Cristiano Ronaldo? Non certo gli, società di football americano di Reggio Emilia che nel 2024 toccherà la mèta dei 40 anni di attività offerta a grandi (con la prima squadra che vanta nel palmares un Superbowl, il titolo di campione italiano nel 2008) e piccini, grazie a un florido settore giovanile.I 'maialini' – nessuna malizia, solo la traduzione letterale di Hogs – si apprestano a vivere una nuova stagione e sono a caccia di ragazzi e ragazze che vogliono provare questo magnifico sport che, a dispetto delle apparenze, tra contatti fisici a volte cruenti, tramandache spesso mancano in altre discipline ritenute esteticamente migliori.Gli Hogs lanciano quindi una(curata dal digital specialist Dario De Lucia e dall’art creator Federica Seghezzi) dall’alto messaggio simbolico sportivo e sociale.

Maschi e femmine

, ragazze e bambini – attacca il presidente del club Davide Ruozzi –. Da noi non c’è bullismo e nessuno sta in panchina", alludendo alle frequenti situazioni di giovanissimi tagliati fuori o lasciati a casa in altri sport per mancanza di abilità, almeno a detta di tanti, troppi 'espertoni'. Gli stessi che spesso inseguono solo i risultati a dispetto dell’educazione fisica e sportiva che si dovrebbe perseguire in tenera età. "Il fisico viene con gli allenamenti e abbiamo visto tanti giovani rinascere", precisa infatti il presidente. "I chili di troppo dei 'big man', per chi sta nella linea di attacco o difesa, diventano un punto di forza e il velocista con i piedi scarsi per la squadra di calcio, ma da noi sarà un ottimo ricevitore".E ancora, il presidente del club reggiano ci tiene a precisare: "A football americano si gioca in undici in campo, ma c’è una squadra di attacco e una di difesa. Di base servono ventidue giocatori, ma, ad ogni singola azione, puoi cambiare la formazione,e chiunque ha possibilità di esprimere le sue potenzialità".Uno sport anche di parità di genere . "Abbiamo anche le guerriere, sonoche giocano a Flag Football, ovvero il football americano senza contatto". Viene data la possibilità a tutti di fare una prova gratuita per capire se lo sport piace."Un altro aspetto – sottolinea il dirigente Federico Scolari – è che questo è uno: i nostri allenamenti per bimbi e ragazzi sono sia in italiano sia in inglese, grazie ai nostri coach di madrelingua canadesi e americani". E poi c’è l’integrazione: "Abbiamo iniziato un progetto prendendo esempio da un giocatore di origine ghanese professionista dell’Nfl, Osi Umenylora. Stiamo lavorando con la comunità ghanese di Reggio, portandoli a conoscere quesoto sport. Vogliamo andare a prendere i ragazzi per strada e portarli al campo".