Il Barcellona femminile prima squadra a vincere 50 partite consecutive in campionato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona)

Il Barcelona Femení , il club blaugrana al femminile, è entrato nella storia diventando la prima squadra di calcio a. L'impresa, senza precedenti, è stata compiuta battendo mercoledì 25 gennaio il Levante Las Planas per 7-0 all'Estadi Johan Cruyff. La nigeriana Asisat Oshoala ha realizzato una tripletta, Ana-Maria Crnogorčević ha segnate due gol, mentre Vicky López e Mariona Caldentey hanno siglato le reti del secondo tempo che hanno portato il Barça alla straordinaria vittoria. La numero 50 in Liga, senza battute d'arresto e senzada quando lo stadio è stato inaugurato nel 2019.L'inizio del dominio risale al giugno 2021, quando perse 4-3 in trasferta contro l'Atlético Madrid. Da allora il club catalano ha- una media di poco meno di 5 a partita - e ne ha. Sotto la guida dell'allenatore Jonatan Giráldez, le calciatrici del Barcellona hanno vinto tutte le partite di campionato della scorsa stagione ed è attualmente imbattuto nella sua recente; con quattro punti di vantaggio la squadra è anche in cima alla classifica, nonostante abbia giocato due partite in meno.Nonostante l'apparente imbattibilità in campionato il Barcellona ha perso però, durante questa stagione, in. A dicembre è stata facilmente battuta nelle fasi a gironi dalla squadra tedesca del Bayern Monaco per 3-1, ma la sconfitta non ha influito sulla situazione del campionato nel nuovo anno. Il calcio dinamico e il talento della squadra hanno anche attirato folle da record durante gli incontri. A marzo 2022 era stata fatta la storia con 91.553 tifosi che si sono riversati al Camp Nou - lo stadio di calcio più grande d'Europa - per assistere al secondo turno dei quarti di finale della UEFA Women's Champions League tra Barcellona e Real Madrid, in cui le padrone di casa hanno sfruttato al meglio il sostegno dei tifosi vincendo. Ma l'affluenza più grande di sempre in occasione di una partita di calcio femminile è stata quella per lo scontro tra le blaugrana e il Wolfsburg, battuto per 5 a 1, un mese dopo il Clasico, per la semifinale di Champions League. I tifosi, in quell'occasione, erano stati