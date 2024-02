Il Comitato olimpico internazionale ufficializza la squadra dei rifugiati per i Giochi di Tokyo

Sarannoche parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020+1. Ad rendere note le nomine ufficiali è stato il comitato Olimpico Internazionale (CIO). Presenti in, gareggeranno sotto la, simbolo dei Giochi. Gli atleti sono stati selezionati tra i rifugiati attualmente supportati dal Cio attraverso il. Introdotta per la prima volta all', questa squadra 5 anni fa contava 10 membri. La decisione di ampliarla è stata presa dall'Esecutivo del Cio riunitosi in videoconferenza. Ma il Team, oltre ad essere quasi tre volte più ampio, cambia anche il nome. L'acronimo del Refugee Olympic Team (ROT) è stato infatti sostituito dal nome francese. Il presidente del Cio, nel complimentarsi per le nomine degli atleti, ha sottolineato che "Gli atleti rifugiati sono undell’intera comunità olimpica. Le ragioni per cui abbiamo creato questa squadra esistono ancora". "Congratulazioni a tutti voi, parlo a nome dell'intero movimento olimpico quando dico chedi persona e di vedervi gareggiare a Tokyo - ha aggiunto rivolgendosi agli atleti - Quando voi, squadra olimpica dei rifugiati del Cio e gli atleti dei Comitati Olimpici Nazionali di tutto il mondo, vi riunirete finalmente a, invierete un potente messaggio di solidarietà, resilienza e speranza al mondo: sieteolimpica". Durante la cerimonia di apertura dei Giochi la squadra sfilerà nel nuovissimoin seconda posizione, subito dopo la Grecia, poi, come il resto delle delegazioni, vivrà dentro ilper tutta la durata delle competizioni. In tutte le occasioni ufficiali (comprese eventuali cerimonie di medaglia), verrà issata la bandiera olimpica e verrà suonato l'inno olimpico. "Il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 accoglie con piacere la partecipazione del Team Olimpico dei Rifugiati del CIO ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 dopo il debutto ai Giochi Olimpici di Rio 2016 - ha dichiarato la presidente di Tokyo 2020- La partecipazione della Squadra Olimpica dei Rifugiati del CIO ai Giochi di Tokyo 2020, che saranno sia un festival sportivo che una, attirerà l’attenzione del mondo sulla questione, rafforzando ulteriormente gli sforzi per raggiungere la pace nel mondo attraverso l’eliminazione di guerre e conflitti che spingono le persone a fuggire dalla loro patria".della squadra dei Rifugiati a Tokyo 2020+1:(Afghanistan) - Taekwondo,(Siria) - Ciclismo,(Siria) - Judo,(Iraq) - Lotta,(Siria) - Nuoto,(Sudan del Sud) - Atletica leggera,(Siria) - Badminton,(Camerun) - Sollevamento pesi,(Iran) - Taekwondo,(Congo) - Atletica,(Venezuela) - Boxe,(Iran) - Karate,(Sudan) - Atletica,(Sudan del Sud) - Atletica leggera,(Iran) - Judo,(Iran) - Taekwondo,(Eritrea) - Tiro ,(Afghanistan) - Ciclismo,(Siria) - Judo ,(Afghanistan) - Judo,(Sudan del Sud) - Atletica,(DR Congo) - Judo,(Sud Sudan) - Atletica,(Iran) - Canoa,(Siria) - Judo,(Eritrea) - Atletica,(Siria) - Karate,(Siria) - Boxe,(Siria) - Nuoto. La nascita della squadra olimpica dei Rifugiati risale all'nell'ottobre 2015, quando, di fronte allache ha visto milioni di persone nel mondo sfollate, il Presidente del CIO Thomas Bach aveva annunciato la sua creazione, con l’obiettivo di farla partecipare ai Giochi Olimpici di Rio 2016. L'intento era quello di inviare una milioni di rifugiati in tutto il mondo e di ispirare le persone di tutti i ceti sociali con la forza del loro spirito.