Il Quidditch cambia nome per tagliare i ponti con le posizioni anti-trans di J.K. Rowling

La questione del copyrigh

Non è solo il gioco immaginario più famoso e praticato nellama un vero e proprio sport che per più di dieci anni ha rappresentato un'appassionante forma di competizione tra i babbani (coloro che non possiedono poteri magici). Ora però ilsta per. Come parte di uno sforzo per svincolare questa attività tanto amata dalla sua creatrice, la scrittrice britannica, che ha scatenato polemiche per le sue, l'International Quidditch Association ha annunciato che d'ora in poi gli atleti monteranno su manici di scopa per giocare aUS Quadball e Major League Quadball, i due organi di governo dello sport in Nord America, hanno annunciato questa settimana il nuovo nome, che entrerà in vigore quest'estate. L'organismo sportivo internazionale ha dichiarato che adotterà la dicitura quadball, e una delle ragioni principali che la spinge a chiudere i conti con il vecchio e noto nome è che la Rowling "è sempre più sotto esame per le sue". La scrittrice, 56 anni, ha scatenato una bufera sui social media dopo aver condiviso le sue opinioni su Twitter e successivamente aver scritto un lungo saggio personale sulle questioni transgender, spingendo molti membri della comunità Lgbtq ad. Certo, oltre alla causa ideologica ce n'è anche una più 'prosaica':"quidditch" (detenuto dalla Warner Bros).

La International Quidditch Association (IQA), come già preannunciato tramite il lavoro svolto dal Name Change Committee, ha immediatamente abbracciato la decisione di USQ e MLQ di cambiare il nome del Quidditch e lavorerà, in concerto con le realtà nazionali di tutto il mondo, per adottare il termine Quadball dopo la fine degli IQA European Games, l’ultimo torneo internazionale di “quidditch” che si svolgerà il 23 e 24 luglio a Limerick, in Irlanda. L’Associazione Italiana Quidditch (AIQ) ha partecipato a questo processo appoggiando la IQA, certa che questa novità possa portare enormi benefici ad uno sport che ha già visto una crescita non indifferente nel giro di diciassette anni. Come abbiamo visto le motivazioni di tale scelta sono due, una ideologica e una più pratica, legata alla questione del copyright. Analizzando attentamente la necessità di un cambio di nome, i benefici di trovare una propria autonomia allontanandosi da un trademark in possesso di una grande casa di produzione e distribuzione cinematografica come la Warner Bros sono risultati senz’altro innegabili e necessari per crescere sempre di più come realtà sportiva e puntare a raggiungere traguardi di rilievo come il riconoscimento dello sport.

Il cambio del nome interesserà tutta la comunità del quidditch, ciascuna con i propri tempi, come precisato da Junia Amanti, presidente dell’Associazione Italiana Quidditch: "Parlo a nome dell’intero Consiglio Direttivo di AIQ nell’affermare che siamo entusiasti di poter assistere a questo importantissimo passo nella storia del nostro sport. Si parla dei benefici che un cambio nome potrebbe portare alla nostra realtà da ormai quasi un decennio, vedere questa necessità realizzarsi e poterne fare parte è sicuramente una grande emozione. L’Associazione Italiana Quidditch crede in questa novità e sostiene le motivazioni per cui USQ, MLQ e IQA hanno deciso di perseguire questo cambiamento. Ci adegueremo al nuovo nome in concerto con la community internazionale, ma lo faremo con i nostri tempi e ascoltando le necessità del quidditch italiano e di tutti i suoi membri. Nel frattempo, diamo ufficialmente il benvenuto al quadball e iniziamo pian piano a riporre il quidditch nei nostri cassetti".

Le posizione anti-transgender di J.K. Rowling

Cos'è il Quidditch (anzi Quadball) nel mondo babbano

La scrittrice e sceneggiatrice Johanne Rowling, meglio conosciuta con l'acronimo J.K. Rowling, è tra le. La sua fama è legata in modo indissolubile a quella della serie di Harry Potter , che raccontano la storia del maghetto durante gli anni trascorsi nella Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e della sua lotta al mago oscuro Voldemort. Tuttavia l'autrice, negli ultimi tempi, è tornata al centro dell'attenzione per aver condiviso, dal suo account Twitter, opinioni chele persone transgender, in particolareI suoi commenti, definiti a più riprese, hanno allontanato molti dei suoi fan e molti degli attori che hanno portato sullo schermo le sue storie, tra cuied, che invece si sono schierati pubblicamente a supporto delle persone trans. La Rowling è stata anche la grande assente della reunion tv (su Sky e NOW) 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts': l'esclusione dell'autrice e mamma del 'maghetto' più famoso del mondo pare sia stata dovuta proprio a queste sua 'intolleranza', anche se il suo team non ha mai confermato. Ora però anche le principali organizzazioni di quidditch, pardon quadball, hanno denunciato le sue posizioni, affermando che questo sport è "", facendo riferimento a una regola che impone alle squadre diin campo contemporaneamente. Così, lo scorso dicembre, gli allora dirigenti americani del quidditch hanno deciso di trovare un nuovo nome, attraverso. All'epoca le opzioni comprendevano, tra le altre, 'quadraball', 'quidball' e 'quadball', risultato poi vincitore. "Questo cambio di nome è per noi una svolta, e stiamo cercando di sfruttarlo al massimo", hanno dichiarato i fondatori della Major League Quadball in una lettera aperta ai giocatori.Lo sport precedentemente noto come quidditch è arrivato, quando due studenti del Middlebury College (Stati Uniti) hanno iniziato a praticarlo nel loro campus. Il gioco è, ed è caratterizzato da due squadre che si sfidano su un prato cercando di realizzare più punti possibili facendo passare la 'pluffa' (una palla) attraverso uno dei tre anelli posti al limite del terreno di gioco, o catturando il "boccino". La particolarità del gioco sta nel fatto che i giocatori devono muoversi. Dalla sua fondazione, questo sport si è diffuso in oltre 40 Paesi ed oggi esistono quasi 600 squadre, secondo gli organi di governo.