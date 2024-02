Il razzismo nel calcio: uno spettro che non lascia respiro allo sport più amato dalla gente

Nonostante le(come l'inginocchiarsi prima dell'inizio del match per il movimento Black Lives Matter) , il mondo del calcio non riesce a liberarsi di certe tendenze deplorevoli come. A macchiarsi di questi comportamenti sono sempre i tifosi che non riescono a limitare i cori e gli striscioni ache rendono viva la rivalità tra le squadre e accendono l'atmosfera in mezzo al campo. Questa volta a finire nel mirino deglisono stati diversi giocatori del Milan, inparticolare il nuovo estremo difensore rossonero,, e i centrocampisti. I due padroni del centrocampo del Diavolo sono statinel match giocato a San Siro. I due giocatori si sono esposti sui social per condannare questi comportamenti, soprattutto il francese ex Chelsea che, dopo aver ringraziato la sua tifoseria per la calda accoglienza, ha denunciato quanto accaduto: "E per i tifosi della Lazio che hanno rivolto cori razzisti a me e a mio fratello Franck Kessie volevo dire che. Ripongo tutta la mia fiducia nella dirigenza dell'Ac Milan affinché individui questi soggetti". Purtroppo per i rossoneri però, gli attacchi razzisti non sono finiti qui. Anche nella partita successiva al match casalingo contro la squadra di Maurizio Sarri, ovvero, il portiere del club milanese, Maignan, è stato bersagliato da insulti di stampo razzista:sono solo alcune delle ingiurie piovute dalle tribune dell'Allianz Stadium.Un rapporto, quello tra lache quindi sisonodei calciatori di origine africana che hanno dovuto subire questo tipo disui nostri campi. Eppure si è parlato moltissimo di quali potessero essere i provvedimenti che l'arbitro deve applicare in caso di cori o comportamenti discriminatori:La verità è che nessun arbitro ha mai avuto il coraggio di prendere unae, forse, è anche per questa ragione che il calcio non riesce a liberarsi di questo. In, per esempio, la pena per chi viene pizzicato in comportamenti razzisti equivale spesso al, ovvero il divieto di rimettere piede in uno stadio. In più, la Football Association, è da sempre in prima fila nellacon iniziative e campagne di sensibilizzazione ad hoc.Un messaggio che anche i giocatori in campo hanno voglia di trasmettere. Come per esempio l'ex Fiorentina, oggi esterno destro del Chelsea, che recentemente si è espresso sul suo: "Sono completamente contro il razzismo e sono contro ogni tipo di discriminazione" premette il laterale spagnolo: "Ma ora, piuttosto che inginocchiarmi, preferisco solo mettere il dito sullo stemma sulla maglia dove dice si dice, come fanno in altri sport e nel calcio in altri paesi. Preferisco farlo in questo modo che ora è più naturale. Dire molto chiaramente che sono contro il razzismo e rispetto tutti". Infatti, secondo Alonso il gesto di inginocchiarsi starebbe: "" e per questa ragione ha deciso di cambiare il modo in cui farà sentire il suo sostegno ai suoi compagni neri. Perchécon forza in ogni ambito, sport compreso, per un mondo migliore per tutti.