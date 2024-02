Irlanda, calciatori e calciatrici delle nazionali avranno uguali compensi. "Decisione storica"

"Questo è un grande giorno per il". Ledi calciodella Repubblica d'Irlanda hanno stabilito un. A partire dalle qualificazioni alla Coppa del Mondo di settembre, entrambe le squadre riceveranno, per la prima volta, gli stessi compensi per le partite.L', il, l', lae lasono i Paesi che già pagano i loro calciatori uomini e le loro calciatrici donne allo stesso modo nelle manifestazioni di livello internazionale. La Football Association of Ireland (FAI) ha definito questacome, aggiungendo che è stata presa dopo vari colloqui che includevano anche i capitani delle nazionali Seamus Coleman e Katie McCabe. Ildella Repubblica ha accettato di, così la FAI corrisponderà questo loro contributo per. Si tratta di un importante passo avanti rispetto alla situazione di quattro anni fa, quando le calciatrici della nazionale irlandese avevanoper le condizioni inaccettabili di gioco e di retribuzione, dopo aver accusato la Federcalcio di trattarle come "cittadine di quinta classe".Anche laha definito il nuovo accordo come un, che ha mostrato al mondo "ciò che può essere raggiunto attraverso l'unità, offrendo". Ilha aggiunto che "coloro che giocano il calcio internazionale militando nella nazionale dell'Irlanda" e che lui e i suoi compagni sono "felici di fare ciò che possiamo per garantire che le nostre giocatrici siano trattate allo stesso modo e in modo equo".