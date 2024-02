Kyle Walker, la doppia vita del calciatore: due famiglie, cinque figli, zero rispetto

La doppia vita del calciatore

Il divorzio e le scuse del terzino inglese

Poi conclude: "Vorrei che la privacy per la nostra famiglia fosse rispettata, specialmente per i nostri bambini piccoli, mentre attraversiamo questi momenti difficili".

Ladel calciatoreè stata smascherata. Per la prima volta il terzino del Manchester City non è finito in prima pagina per i suoi gesti calcistici ma bensì per uno scandalo. Il difensore inglese infatti è stato accusato di essersi 'diviso' per anni tra la, madre dei suoi tre figli e in attesa del quarto (attualmente è al sesto mese di gravidanza) da cui si è recentemente separato, e un'altra donna, con cui ha costruito e portato avanti per lungo tempo quella che è una vera e propriaA scoperchiare il vaso di Pandora è stata la modella, che al quotidiano Sun ha dichiarato: "Ho detto a Kyle che doveva dire tutto ad Annie. Che è il padre di nostra figlia, perché avremmo dovuto poter iniziare alla luce del sole il 2024. Se tutti sapessero qual è la situazione, allora potremmo prendere decisioni da adulti. Non volevo causare ulteriore dolore ad Annie né rivelarmi una stronza, ma dovevo essere io a farlo perché Kyle era troppo debole per dirglielo. C'era bisogno che Annie conoscesse tutta la verità prima che la vicenda diventasse di dominio pubblico". Goodman conclude sostenendo che il fidanzato "voleva continuare a nascondere la verità perché così poteva continuare ad avere due famiglie, ed era spaventato da cosa sarebbe successo quando Annie lo avesse scoperto. Ma io continuavo a dirgli: 'Nostra figlia non può essere un segreto, è un essere umano'". Così, mentre il calciatore era impegnato nel Boxing Day nella trasferta contro l'Everton, la modella ha deciso di chiamare la moglie per svelarle la sua esistenza e la sua relazione con l'uomo: ", quindi le ho mostrato il test del Dna. Non volevo che si separassero o soffrissero, ma era una situazione che doveva venire alla luce. Per il bene di tutti", ha aggiunto Goodman, che ha svelato anche che "per i suoi compagni di squadra dell'Inghilterra: venivano al telefono quando mi chiamava su FaceTime".Dopo la chiamata, Kilner ha chiesto immediatamente il, dopo 12 anni tra cui 3 di matrimonio insieme all'asso del Manchester City, cancellandosi anche dai social: "Ho fatto questa scelta per proteggere la mia famiglia dai riflettori dei media. Purtroppo, dopo molti anni di matrimonio e tre meravigliosi figli insieme, ho deciso di prendermi un po' di tempo lontano da Kyle". A nulla sono servite le scuse del terzino che, anche attraverso Instagram, ha fatto sentire la propria voce: "Annie è una donna straordinaria e posso solo scusarmi per il turbamento che le ho causato.per così tanto tempo e questo non cambierà mai il bene che vorrò ai nostri figli.

Ora il difensore, sembrerebbe voler riaccendere la storia d'amore con Annie. Ma dopo le varie bugie e i tradimenti non sarà di certo facile. O almeno non come segnare un goal davanti alla porta. Cosa che a Kyle riesce molto bene.

Chi è Kyle Walker

Nato il 28 maggio 1990, è un calciatore inglese, di origini giamaicane, difensore del Manchester City e della nazionale inglese, con cui è stato vicecampione d'Europa nel 2021.

Durante la sua carriera ha giocato con varie squadre di club, tra cui il Tottenham, con cui ha debuttato in Premier League il 28 marzo 2010 in una vittoria per 2-0 sul Portsmouth. Poi il passaggio al Queens Park Rangers per poi fare ritorno in Inghilterra prima con la maglia dell'Aston Villa e poi nuovamente con quella degli Spurs.

Infine nel 2017 è arrivata la firma con il Manchester City, che lo ha acquistato per una cifra intorno ai 55 milioni di euro. Nella sua carriera ha fatto anche parte della nazionale Under-19, Under-21 e naturalmente di quella maggiore.