La calciatrice Cecilia Salvai fa gli occhi a mandorla sui social: scoppia la bufera sulla Juventus, che si scusa

Bufera social per Cecilia Salvai. Unache fa gli, sul profilo Twitter delle, scatena le accuse di razzismo nei confronti della giocatrice, costringendo ilper "l'errore imperdonabile" che, scrive in una nota ufficiale, "ha ferito gravemente i sentimenti di tutte le persone che si oppongono alla discriminazione razziale". Tra i tanti insulti, c'è però anchea 27enne e si dice "stufo di questo politically correct". Il post con l'immagine della ragazza che, in testa un cono arancione d'allenamento, il cosiddetto '' è stato rimosso quando sono arrivate le prime critiche. "", è uno dei tanti commenti polemici. "Il gesto di mimare la forma degli occhi degli orientali infastidisce, offende milioni, forse miliardi di persone - si legge su un altro profilo - Unanon può cadere in questi errori marchiani, decisamente prevedibili ed evitabili". Per Tmz, magazine online popolare soprattutto in America, si tratta di una immagine "incredibilmente razzista" e sembra che l', di cui la Salvai nella foto indossa la divisa, abbia contattato la Juventus per avere spiegazioni. Di fronte alla pioggia di critiche, la Juventus ha deciso di esprimere le sue "", assumendosi "la piena responsabilità del verificarsi dell'incidente e del suo grave impatto. Contrastare la discriminazione razziale e favorire lo sviluppo comune di più culture - ricorda il club - sono i principi a cui Juventus come Società ha sempre aderito e continua a mettere in pratica". Per questo motivo, nel prendere atto dell'errore, assicura «lae un'per evitare che cose simili si ripetano". Tutti concordano che quell'immagine, per quanto. Ma di lì ad accusare di razzismo la Salvai, e la Juventus, ce ne passa: "Chi taccia Cecilia Salvai di razzismo, oltre a non conoscere la ragazza, capisce meno di zero dell'argomento e, fortuna sua, non l'ha mai sperimentato sulla propria pelle", è uno dei tweet a favore della bianconera. "Le mie capre sono più intelligenti di chi taccia di razzismo Cecilia Salvai e degli haters che la stanno massacrando", scrive un altro. E c'è anche chi esprime «totale solidarietà» a Cecilia Salvai. Perché, dice "con la storia del razzismo, e questo finto moralismo, avete ampiamente toccato il fondo.. fatevi una risata, ogni tanto e finitela".