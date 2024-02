La federazione di ginnastica svizzera vieta le foto "suggestive" alle atlete

Immagini "eticamente sensibili"

Proteggere le ginnaste

Come si muovono gli altri Paesi

l'associazione scopre che

immagini sensibili di un'atleta vengono diffuse dai media o online, afferma che convocherà direttamente chi ha scattato le immagini per chiedere chiarimenti.

L'abbigliamento

La(Stv) vieta di scattare foto "suggestive" alle atlete. Il divieto a immortalare le ragazze in pose che potrebbero imbarazzarle mira a garantire che le ginnaste debbano concentrarsi solo sulla gara, sulle posizioni atletiche, come riporta il giornale tedesco Bild.La federazione vieta ai fotografi sportivi di scattare mentre le sportive si trovano in pose che prevedanoverso l'alto. Con le nuove linee guida, infatti, la STV mira a impedire la pubblicazione di immagini dell'inguine della ginnasta e le immagini "altrimenti sensibili dal punto di vista etico"."L'STV è consapevole del fatto che questo tipo di foto può essere utilizzato nella ripresa d'azione sportiva. Tuttavia, la pubblicazione dovrebbe essere evitata. La preoccupazione principale della STV è quella di sensibilizzare i professionisti dei media e di far". Secondo le nuove linee guida saranno quindiin cui le ginnaste si trovano in una posizione che vede le loro, come ad esempio sulla trave o alle parallele . Quelle in spaccata saranno invece consentite a seconda dell'angolazione dell'immagine.Naomi Kempter, che lavora nel dipartimento di etica della Federazione di ginnastica svizzera, afferma che il nuovo divieto è essenziale e avrebbe dovuto essere imposto già prima, perda situazioni sensibili o imbarazzanti. "Volevamoper dire che non vogliamo più foto di questo tipo. Era giunto il momento di fare qualcosa del genere", spiega Kempter a BILD.Un segnale che sembra essere stato colto almeno dalla vicina, visto che la Federazione tedesca sta valutando di adottare misure simili, per tutelare le sportive e garantire che vengano immortalate solo in determinate pose e angolazioni. Intanto è stata "durante le gare, per evitare che le ginnaste vengano fotografate solo in determinate pose e angolazioni, ad esempio in posizione frontale".SeA maggio, anche il Giappone ha introdotto la sua prima legge nazionale per punire come crimine il "". Il problema dello sfruttamento sessuale delle immagini altrui si aggrava infatti in particolare durante gli eventi sportivi: nel Paese i giovani atleti in tenuta sportiva sono spesso presi di mira da persone che si dedicano a scatti furtivi di natura sessuale.Nel 2021 sempre dalla Germania era partita un'altra iniziativa, in questo caso singolare, per tutelare le ragazze. In quel caso era stata Sarah Voss , atleta tedesca che aveva scelto di esibirsi nelle acrobazie in pedana rigorosamenteai Campionati Europei di Basilea."Non tutte le ginnaste si sentono a loro agio nei body sgambati, ci sono movimenti e attrezzi che possono mettere a disagio - aveva spiegato -. Abbiamo deciso di mostrare che una ginnasta può essere elegante, forte ed espressiva anche indossando una tutina". Una scelta supportata da tecnici e dirigenti federali, che dichiaravano: "Le atlete dovrebberocon ciò che indossano in ogni momento".