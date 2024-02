La storia di Asha, dal cuore dell'India ai Mondiali di skate: "Contro pregiudizi e minacce, mi sono ribellata in equilibrio su una tavoletta"

La versione di Asha

La versione di Ulrike

"Hanno detto che. La reazione di tutti, della mia famiglia e di chiunque avessi attorno, è stata: sei una ragazza, perché lo fai? È. Tu devi stare in casa, impara a sbrigare le faccende, come fanno le altre. Tanto".La voce di, 21 anni, arriva da Janwaar, uno sperduto villaggio indiano nel cuore del Madhya Pradesh, fino ad oggi conosciuta come. Ma ora, quel punto sulla carta, è diventato noto in tutto il mondo per il suo skatepark. È una storia die coraggio. La protagonista aveva 16 anni quando, mantenendosi in equilibrio su una tavoletta, ha mandato all'aria le regole della casta, le imposizioni del, schemi antichi come il mondo, l'opinione di una donna uguale a zero. "", scriveva Oriana Fallaci con il solito anticipo. Una ribellione pacifica ancora in corso. Oggi Asha, che nel 2018 ha rappresentato l’India ai, è tra i leader dellae allena i bambini per cambiare il mondo con lo skate. È cambiato tutto quando ha conosciuto- 'il mio angelo', la chiama, lei è stata la scintilla -, attivista tedesca che ha fatto la rivoluzione partendo da una domanda: possiamo migliorare la vita di un villaggio volteggiando su una tavola? Sì. La '', come si definisce – e le foto sui social da ogni parte del mondo le danno ragione –, ha realizzato unoe ha vinto la scommessa. Fissando due regole: niente scuola, niente skate; prima le ragazze. E il miracolo si è compiuto. Come un ritorno alle origini, quando lo skateboard, nato negli anni ’50 in California, era un simbolo di. Cadi, ti rialzi, rischi. Impari a stare in equilibrio. Poteva rimanere una vicenda edificante chiusa nel circuito degli appassionati. Invece ha fatto il giro del mondo, soprattutto dopo l’uscita del. Da quel momento Asha - e Ulrike - sono state bombardate da migliaia di messaggi. Perché nelle protagoniste della pellicola, Prerna e Jessica, gli spettatori hanno visto proprio loro. Anche se la regista indiana Manjari Makijany - che pure le ha incontrate - ha dichiarato: "Sono stata ispirata da tante storie". Ma la polemica non distrae questa coraggiosa 21enne dalla missione che si è data.Ha risposto alle nostre domande grazie alla mediazione di Ulrike, con traduzione dall’hindi all’inglese."Il problema più grande era questo: non potevo fare skateboard perché sono una donna. Dovevo stare a casa, occuparmi delle faccende domestiche come le altre. Tanto presto mi sarei sposata. Dicevano, non è bene che le ragazze possano uscire e mescolarsi ai maschi. È stato molto difficile, per tutti, accettare che facessi skateboard. Ogni volta mio padre mi ripeteva 'Ci stai umiliando, ecco perché tutti parlano male di noi'"."Un gruppo di ragazzi non riusciva a digerire che io facessi skateboard. Così per molto tempo hanno scritto parole cattive su di me nello skatepark. Trovavo messaggi così: 'Se continuerai, ti bruceremo, ti uccideremo'. Hanno cercato di spaventarmi con le loro minacce perché smettessi di frequentare quella palestra. Ma non l’ho fatto. In quel momento stavo molto male, neanche la mia famiglia mi sosteneva. Dicevano che avrei dovuto smettere. Mi sentivo molto sola. Anche il periodo in cui dovevo andare a Londra è stato parecchio difficile. Perché i miei genitori non erano affatto disposti a lasciarmi partire. Mi spaventavo quando mi raccontavano cosa dicevano gli abitanti del villaggio. 'A Londra ti venderanno, non sarai in grado di tornare indietro. E se ti uccideranno là?'. Ho avuto paura ma non ho mai smesso di sperare. Mio nonno veniva tutti i giorni a dire ai miei di farmi sposare. 'Cercale un marito, tutti parlano di lei'. Mia madre mi capiva ma non prendeva le mie difese. Anche se diceva a mio padre di lasciarmi completare la scuola, prima del matrimonio"."In questo momento è la mia priorità assoluta. Perché tutti i cambiamenti che sono arrivati nella mia vita e tutto ciò che ho imparato sono dovuti allo skateboard. Senza, niente sarebbe stato possibile. Oggi molte persone mi conoscono e anche i miei genitori sono molto orgogliosi di me. Adesso non mi forzano più perché mi sposi. Tutto questo è successo grazie allo skateboard"."Ulrike è come un angelo per me. Mi ha sostenuto fin dall’inizio. Ogni volta che ho avuto un crollo, quando ho avuto paura, quando ho sentito che non potevo fare nulla, lei mi è sempre stata vicina. Ulrike significa molto. E, come ho detto, non lascerò mai fuori dalla mia vita lo skateboard. Allo stesso modo, non farò mai a meno di Ulrike".Lo sguardo chiaro, il sorriso. Si muove con naturalezza a bordo di unatra i più sperduti villaggi indiani. Negli scatti successivi la trovi in Portogallo, poi ecco l’immagine di lei in treno che lascia anche quel Paese, pronta a immortalare una lezione di tango sulla Rive Gauche, a Parigi. È chiaro perché si definisce ", nomade digitale, spirito libero"."La maggior parte delle volte lo skateboard è visto come uno sport individuale. Di solito ci si chiede come cambia un individuo. Io mi sono domandata: lo skateboard ha il potere di cambiare la mentalità di un'intera comunità? Penso che questa domanda non sia mai stata posta prima"."Sono stata una consulente aziendale e ho lavorato ai processi di cambiamento. Quindi per me l’interrogativo interessante era: questa cultura dello skateboarding estremamente forte (essere contro il mainstream, trovare la propria strada, controcultura, ribellione) può sconvolgere un ambiente così arcaico - il villaggio di Janwaar - dove le tradizioni antiche (casta, discriminazione femminile e così via) sono tanto radicate? Ero molto interessata al potere della cultura. Quindi sì, lo skatepark ha 'disturbato' il villaggio come nient'altro aveva fatto prima. E dallo skatepark tutto si è evoluto"."No, non sono entrata a Janwaar con un programma predefinito o un obiettivo specifico. Piuttosto osservavo. E ogni volta che un bambino, una famiglia, un abitante era pronto a fare qualcosa, noi lo sostenevamo. Sono profondamente convinta che solo un approccio del genere possa diventare sostenibile! Cambiare la mentalità delle persone (cioè cambiare cultura) è un processo a lungo termine, ci vogliono anni, forse una o due generazioni. Siamo ancora solo all'inizio e la vecchia cultura, la mentalità tradizionale, torna a colpire, di tanto in tanto. Il cambiamento non è un appuntamento per il tè. Richiede tenacia e resilienza".