L'arbitro del derby femminile Benfica-Sporting Lisbona estrae il cartellino bianco. Ecco cos'è

As equipas médicas de Benfica e Sporting receberam cartão branco após assistirem uma pessoa que se sentiu mal na bancada pic.twitter.com/ihin0FAlJF — B24 (@B24PT) January 21, 2023

I cartellini gialli e rossi sono parte integrante delda decenni ormai: la loro vista provoca nello spettatore e prima di lui nei giocatori e giocatrici a volte rabbia, a volte amarezza, a volte ancora senso di giustizia (ovviamente quando non riguarda qualcun* della propria squadra). Ma che succede se il direttore di gara estrae un cartellino bianco ? Eppure può accadere, non senza stupore del pubblico presente allo stadio, e dietro a questo gesto c'è una spiegazione ben precisa.Sabato 21 gennaio in Portogallo, poco prima della fine del primo tempo del derby femminile tra, il club biancorosso era in vantaggio per 3-0 quando l'arbitro ha tirato fuori il cartellino bianco e lo ha mostrato come farebbe qualsiasi ufficiale di gara con un cartellino giallo (per l'ammonizione) o rosso (per l'espulsione). Sarebbeche questo viene utilizzato. Ma di che si tratta? E cosa comporta? Durante il match, valido per i quarti di finale della Coppa nazionale, a un minuto dall'intervallo una. Appena le calciatrici e il pubblico fuori dal campo si sono resi conto di quello che stava succedendo c'è stato un attimo di grande apprensione. Gli staff medici di entrambe le squadre si sono precipitati per soccorrere questa persona e, una volta risolto il problema, l'arbitro ha brandito il cartellino bianco, accolto da applausi e grida di gioia dei tifosi presenti all'Estadio da Luz.A differenza delle due tipologie più note, che puniscono le squadre quando infrangono le regole del calcio , i cartellini bianchi sono pensati per gli ufficiali di gara, perché possano così riconoscere ed. Come parte di una nuova iniziativa in Portogallo, la speranza è che attraverso questo nuovo strumento si promuovano. In questa particolare occasione, il cartellino bianco sembra essere stato mostratointervenuto prontamente sulla scena di gioco per curare la persona che stava male, come riconoscimento immediato per un'azione positiva durante una partita. Anche se l'iniziativa non è ancora molto diffusa, fa parte di una serie di nuovi progetti introdotti nel calcio, che comprendono anche le, come si è visto nella recente Coppa del Mondo in Qatar . Per quanto riguarda la partita, il Benfica ha segnato altre due reti nel secondo tempo, infliggendo alle avversarie un sonoro 5-0 e accedendo così alle semifinali del torneo.