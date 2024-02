Laureus F1 Charity Night: la notte delle stelle per aiutare i bambini

Gli Ambassador presenti

Federica Masolin, giornalista e ambassador Laureus, sarà la conduttrice dell'evento affiancata dal grande telecronista sportivo Pierluigi Pardo. Insieme a loro ci saranno anche il giornalista Giovanni Bruno e il conduttore di Radio Deejay Gianluca Gazzoli.

Gli ospiti attesi

Lo sport come impatto positivo nella vita dei giovani

L'asta benefica per aiutare Laureus

È tutto pronto per Laureus F1 Charity Night , la notte di stelle pergrazie allo sport . L'evento, che si terrà stasera, 31 agosto, allo spazio Merbag (via Daimler 1), nella zona nord-est di Milano, avrà come claim, un vero e proprio monito ad entrare a far parte della Fondazione Laureus Sport for Good Italia.In cucina una sicurezza: la cena di gala, infatti, sarà curata da Tassino Catering con la supervisione dello chef stellato Davide Oldani. Tornano anche gli storici partners dell'evento, IWC Schaffhausen e Mercedes Benz Italia. Infine, sarà Ferrari Trento a fornire il supporto tecnico in veste di Sparkling Partner.E non potevano mancare lee leche saranno presenti alla serata per non far mancare il loro supporto a questa nobile causa. La prima presenza illustre è quella di Irma Testa , la "Butterfly" del ring, così come viene soprannominata per la leggiadria dei suoi movimenti, nuova medaglia d'oro ai Mondiali in India e bronzo ai Giochi di Tokyo 2020, la prima nella storia del pugilato femminile italiano nella rassegna a cinque cerchi. Poi troviamo la Campionessa Paralimpica Ambra Sabatini , fresca di medaglia d'oro e record del mondo nei 100 metri di categoria T63 ai Mondiali di atletica paralimpica a Parigi, così come a Tokyo 2020.Tra i presenti anche Alice Ronchetti, il simbolo del softball Made in Italy e l'istituzione del calcio italiano ed ex allenatore Fabio Capello. Ma sarà presente anche lo skipper di fama internazionale Furio Benussi e l'ex cestista Riccardo Pittis. E ancora: l'ex canoista olimpico Antonio Rossi, l'ex sciatrice tedesca Maria Höfl-Riesch, gli ex ciclisti Riccardo Magrini e Fabian Cancellara e l'ex rugbista Diego Domínguez. Per concludere in bellezza troviamo anche il motociclista Nicola Dutto, primo pilota paraplegico a correre la Dakar nel 2019, e i cestisti Kyle Hines, Bruno Cerella e Linton Johnson.E se il claim dello scorso anno 'Everyone Wins' voleva sottolineare come ciascuno di noi possa diventare un vincitore, quello di quest'anno 'We Are Family' testimonia ildi unire persone e costruire legami che possono fare la differenza nella vita dei più piccoli. Come profetizzato da Nelson Mandela infatti, questo potere può davvero cambiare il mondo e avere un impatto positivo nella vita dei giovani

Ad inizio agosto, per sostenere i progetti della fondazione era stata aperta un'asta benefica con numerosi beni, con memorabilia sportivi e con esperienze donati dalle varie aziende. Proprio quest'asta si concluderà in forma privata durante la serata quando verrà anche mostrato in tempo reale il suo andamento.

Ricordiamo che tra ispiccano: il pallone da basket autografato dalla squadra Olimpia Milano, le maglie dei cestisti Miloš Teodosić e Shavon O'Day Shields, autografate rispettivamente dai giocatori della Virtus Bologna e dell'Olimpia Milano, i biglietti per assistere alle tre giornate del Gran Premio d'Italia di Formula 1 di Monza, in programma all'Autodromo Nazionale di Monza da venerdì 1 a domenica 3 settembre. E ancora: i corsi di guida Mercedes Benz, l'esclusivo orologio IWC Portugieser Chronograph Classic Edition Laureus Sport for Good Foundation e la degustazione gourmet Percorso del Bello e del Buono Ferrari F1® Limited Edition.