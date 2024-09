Lo sport che dà il buon esempio e insegna il rispetto e la gentilezza

Due società centenarie, l’Us Affrico e gli ASSI Giglio Rosso organizzano, col patrocinio del CONI, del Comune di Firenze, della Regione Toscana, del Comitato italiano paralimpico e l’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo tre giornate su “Lo Sport, specchio dei tempi. Un viaggio tra parità e uguaglianza” per parlare oltre lo sport, parlando anche ai giovani, alle donne ed affrontando il tema dei femminicidi.

“Fosse lo sport lo specchio dei tempi, la nostra società sarebbe migliore. Due società sportive che conosco molte bene - ha detto il presidente della Commissione cultura e sport del Comune di Firenze Fabio Giorgetti - e che cercano di portare un messaggio importante nel mondo dello sport: il rispetto. Il rispetto deve essere parte importante della crescita educativa dei nostri ragazzi. Bisogna spiegare che il rispetto è alla base non solo dello sport ma anche della vita. Senza il rispetto non s’impara a fare sport e non s’impara a diventare cittadini migliori. Inaugurare una tribuna rossa – aggiunge Fabio Giorgetti – è importante e fa capire quanto sia importante parlare di questi argomenti come la discriminazione nel mondo dello sport. Sono lieto che in questi tre eventi si ricordi Michela Noli. Occorre continuare il nostro impegno contro la violenza sulle donne e a favore dei diritti e del rispetto. Si parla di un dolore che può essere compreso solo continuando a parlarne perché quel che è accaduto non deve succedere più. E quel che è successo poteva essere evitato. Come Comune di Firenze collaboriamo a questi tre incontri e ci auguriamo – conclude il presidente Fabio Giorgetti – ci possa essere un grande coinvolgimento dei giovani per capire cosa vuol dire gentilezza, educazione e rispetto”.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente degli Assi Giglio Rosso Marcello Marchioni e la presidente dell’US Affrico Valeria Pisacchi che hanno illustrato i tre appuntamenti che verranno realizzati grazie a Ferragamo, ad Artemisia ed a Mita Academy.

Il programma

Il primo incontro si svolgerà giovedì 26 settembre e si svolgerà presso l’impianto dell’US Affrico dalle ore 17 circa con due partite di calcio (una maschile e una femminile), una partita di basket femminile ed un piccolo torneo di tennis. Al termine verrà inaugurata la tribuna rossa con l’intervento dell’Associazione Artemisia e la presenza di Massimo Noli e di Paola Alberti, genitori di Michela Noli, uccisa nel 2016 dal marito. Si concluderà il tutto con un monologo contro la violenza sulle donne organizzato dai ragazzi del MITA (ITS Mita Academy). L’incasso sarà devoluto ad Artemisia.

Il secondo incontro si svolgerà domenica 27 ottobre, dalle 9, presso l’impianto della Società Assi Giglio Rosso dove si svolgerà una staffetta 100 per 1000 metri con un ricordo di Michela Noli e con diversi interventi. Incasso devoluto ad Artemisia.

La terza giornata si concretizzerà in una Tavola Rotonda sabato 7 dicembre (in fase di organizzazione), dalle 10,30, sul tema “La presenza femminile nel contesto sportivo” con interventi di atleti e atlete e personaggi del mondo sportivo.