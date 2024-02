Luis Rubiales squalificato per tre anni: la decisione della Fifa sul bacio a Hermoso

"Nella vita d’ognuno c’è sempre un bacio che non si dimentica"

La decisione della Fifa

Il bacio di Luis Rubiales a Jenni Hermoso

Hermoso torna a giocare

Probabilmente anchefarà fatica a dimenticarlo, quel bacio dato alla calciatrice Jenni Hermoso nel corso della premiazione ai Mondiali di calcio femminili ad agosto 2023. La Commissione Disciplinare della Fifa ha deciso, a due mesi di distanza dalla vicenda che ha sconvolto il mondo del pallone: l'ex presidente della Reale Federcalcio spagnola (Rfef) è stato, sia a livello nazionale che internazionale, sulla base del fatto che la sua condotta ha violato l'articolo 13 del Codice Disciplinare Fifa".Lo ha reso noto la stessa Federcalcio mondiale. Il caso riguarda gli eventi che si sono verificati durante la finale della Coppa del mondo del 20 agosto 2023 con il, per il quale Rubiales era stato provvisoriamente sospeso per un periodo iniziale di 90 giorni. La decisione della Commissione Disciplinare è stata notificata oggi all'ex numero uno della Rfef, il quale ora "ha dieci giorni di tempo per richiedere la decisione motivata, che sarà pubblicata in legal.fifa.com se richiesto. Questa decisionepresso il Comitato d'Appello della Fifa". La federazione, inoltre, "ribadisce il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l'integrità di tutte le persone e a garantire che le regole di base della condotta civica siano rispettate". In particolare, infatti, il Codice Disciplinare che si occupa dei "" di giocatori e dirigenti, in particolare delle "violazioni delle regole basilari di una condotta decente" o di "comportamenti che offendono il buon nome dello sport". E oggi l'ente internazionale ha squalificato il sindacalista del calcio spagnolo salito di rango fino a diventare il presidente della Rfef per tre anni avendolo ritenuto colpevole di aver, quello sul rispetto o meno delle regole di fair play, integrità e lealtà.I fatti che hanno portato a questa decisione sono noti: la questione è nata daldato, per la gioia, alla calciatrice Jenni Hermoso durante la premiazione per la vittoria della Spagna nella finale dei Mondiali femminili a Sydney. Bacio senza consenso, se servisse ribadirlo, quindi no, l'entusiasmo del momento non giustifica la molestia - perché di questo si tratta-. L'immagine, immediatamente diventata virale in Rete, ha scatenato polemiche in Spagna e non solo, con una rivolta della politica e delle stesse calciatrici: quel gesto non era consenziente, e per di più ilsarebbe stato una 'costrizione' alla calciatrice spagnola. La stampa iberica puntualizza anche che a Rubiales è stato rinfacciato di essersi toccato i genitali mentre si trovava all'interno della tribuna autorità. Un insieme di azioni ben poco lusinghiere che hanno avuto un'eco enorme di sdegno e condanna, viste anche le reazioni di Rubiales, che prima ha provato a sminuire il fatto dando addirittura la colpa al femminismo, poi ha sempre sostenuto l'innocenza del suo gesto, auspicando un giusta risoluzione del caso. Il 46enne si era a lungo difeso, infatti, dichiarandosi, ma era stato poi costretto a lasciare il suo posto.Con una decisione simile si era proceduto al, tra cui il ct campione del mondo, Jorge Vilda, vicino a presidente, sostituito da Montse Tomé. Ora l'ex presidente ha tempo dieci giorni per fare ricorso presso la commissione di Appello della Fifa, ed è certo che lo farà per poi andare al Tas se gli dovesse essere dato di nuovo torto.In ogni caso, secondo le regole attuali, non potrà mai più ricandidarsi alla presidenza della federcalcio spagnola. Per questa vicenda nel Paese è in corso anche una procedura presso la Giustizia ordinaria, che nei suoi confronti ha emesso un Jenny Hermoso a meno di 200 metri. Nel frattempo la giocatricecon la sua nazionale, segnando il gol che ha deciso l'incontro contro le Azzurre nel recente confronto di Nations League. "La vita a volte ti riserva dei piccoli doni, e oggi ho pensato a molte persone che mi sono state vicine. Sono felice perché grazie a loro ho ritrovato il piacere del calcio", ha detto l'attaccante ai microfoni della tv pubblica spagnola Tve dopo la vittoria per 1-0 della sua squadra contro l'Italia a Salerno."Non c'è sensazione migliore che, segnando il gol della vittoria... ora posso solo sorridere!", ha aggiunto. La numero 10 della Roja, che gioca in Messico, non era stata convocata per le prime due partite di Nations League dalla nuova ct, Montse Tomé, la quale aveva spiegato di ritenere qusta scelta la "migliore" per proteggerla. Una decisione criticata dalla calciatrice: "Proteggermi da cosa, o chi?", si era chiesta l'ex del Barcellona e del Paris Saint-Germain, diventata suo malgrado il