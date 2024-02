Marco Dolfin, chirurgo con l'esoscheletro e atleta paralimpico: "Le qualificazioni per Parigi 2024? Per mio figlio"

L'incidente

Il chiodo fisso

Uscire di casa per affrontare una giornata qualunque e non farci ritorno per settimane... mesi. Poi, finalmente, quando arriva il grande giorno, ecco la consapevolezza che niente sarà più come prima: la vita è completamente cambiata, le abitudini irreversibilmente stravolte. Quello che prima era la quotidianità improvvisamente diventa l'inarrivabile. Vie d’uscita? Una delle strade più belle e meno battute porta verso la, ed è esattamente quella imboccata da, medico ortopedico, campione paralimpico, chirurgo in carrozzina e padre di due gemelli. Proprio così: Marco Dolfin, protagonista del libro scritto dal fratello, giornalista sportivo Alberto, dal titolo, ha perso l’uso delle gambe nel 2011 in seguito a un incidente in moto che gli ha fratturato la vertebra T12, ma non i sogni: quelli sono rimasti intatti. E diventati una straordinaria realtà.Stava andando a lavoro quell'11 ottobre di 11 anni fa,: si era da poco specializzato e - novello sposo - era appena rientrato, con sua moglie Samanta, dal viaggio di nozze. Di buon mattino arriva la chiamata d’urgenza: deve aiutare un collega in una difficile operazione all’, dove lavora da poche settimane. Fino all’ultimo è indeciso se prendere l’auto o la moto. La scelta ricade sulla moto, perché è più agile nel traffico e poi c’è un’urgenza, quindi non c’è tempo da perdere. Quella mattina il giovane ortopedico in ospedale arriverà, sì... ma in veste di paziente. L’incidente stradale lo lascia su una sedia a rotelle, ribaltando tutto: prospettive, valori, la vita. Ma non riesce a scrivere la parola fine a una storia che vuole continuare ad essere raccontata. Inizia così per Marco Dolfin un lungo calvario con il rischio, se non la certezza, di non poter ricominciare a operare. Invece, grazie a una speciale carrozzina che gli permette di “stare in piedi“ accanto al tavolo operatorio, Marco Dolfin, 41 anni compiuti il 6 agosto, leone Doc, ha ripreso e continua a dare il suo lavoro, definiendosi. Nel frattempo è diventato anche atleta paralimpico e padre di due gemelli:Durante il ricovero in Unità spinale, il giovane chirurgo ha un chiodo fisso, tornare il sala operatoria: “Ho pensato a ciò che volevo continuare a fare nella mia vita - racconta il medico torinese - . Tra queste cose c’è sempre stato il lavoro anche se in molti, certamente a fin di bene, mi avevano consigliato di. La chirurgia protesica e la grande traumatologia, infatti, richiedono di operare in piedi e con una stabilità importante per poter esercitare la necessaria forza durante gli interventi”. Lui non si scoraggia: dal letto d’ospedale studia lo stratagemma per compensare l’assenza dell’uso delle gambe. “Mi hanno aiutato la determinazione e l’aver saputo dell’esistenza di un chirurgo di Rieti,, che aveva avuto un incidente prima di iniziare gli studi in Chirurgia generale, e poi diventato chirurgo che opera anche lui in piedi (mentre Marco è l’unico ortopedico a farlo, ndr) - le sue parole - . Sono andato a trovarlo per capire la soluzione che lui aveva trovato e adattarla alle mie esigenze che richiedono più mobilità”. Obiettivo raggiunto e Dolfin ha ricominciato a lavorare all’."che recentemente ho lasciato l'ospedale per trasferirmi come libero professionista aldi Andezeno, sempre a Torino", racconta a“In realtà si tratta di una carrozzina elettronica modificata (ride, ndr) ovvero verticalizzabile, che si solleva mettendomi in una posizione adatta per stare al tavolo operatorio. Grazie a un tecnico ho apportato le modifiche che mi consentono di alzarmi da solo e, anziché manovrarla con le mani - impegnate a fare altro e con la necessità di restare assolutamente sterili - utilizzo un joystick azionabile tramite gomito. All’inizio mi facevo un sacco di problemi, più io dei pazienti, forse: ma adesso non ci faccio più neanche tanto caso. Sono dieci anni che opero così, le voci girano abbastanza e chi viene da me conosce bene la mia storia e sa che sono ben capace di fare il mio lavoro“.“Il ginocchio, ho scelto questo distretto anatomico per una serie di motivi e anche perché, da buon sportivo, conosco bene l’importanza di avere ginocchia buone“.“Al contrario, per me è stato uno stimolo per andare avanti, rimettermi in gioco: dopo aver perso l’uso delle gambe mi sono detto, vediamo cosa c’è per me, cosa posso fare ora. Lo sport è sempre stato parte integrante della mia vita, sia come sfogo fisico e mentale, sia a livello di confronto con altri atleti. Non riuscirei a starne senza a lungo““Dal nuoto sono passato al Triathlon (vincendo GrandFinal del circuito nazionale di paratriathlon il 18 settembre scorso a Bari l’ambito di, ndr) che mi sta dando grandissime soddisfazioni“.“In realtà è un notevolissimo impegno, ma... me l’ha chiesto Lorenzo, uno dei miei figli: 'Papà, riuscirai a qualificarti per Parigi 2024?', mi ha detto. Si sa, i bambini non possono essere delusi (ride di nuovo, ndr). Avendolo chiesto lui, penso che lo farò“.“Difficilissimo ed emozionante. Con mia moglie ne abbiamo parlato a lungo e poi abbiamo preso una decisione bellissima, ma che stava costando la vita a Samanta. Fortunatamente poi è finito tutto bene e i bambini ora sono la nostra gioia più grande. Gran parte dei miei pensieri, dei miei progetti, si è spostata su di loro"."Vivono in un mondo in cui i compagni chiedono del loro papà diverso. Ma sono consapevoli e sereni. C’è un episodio, un momento che non scorderò mai: Lorenzo, aveva meno di un anno, mi stava guardando e a un certo punto ha abbassato lo sguardo fissando la carrozzina. Io ho capito, l’ho capito che aveva visto qualcosa di diverso. I figli cambiano tutto, perché tu raggiungi un equilibrio con te stesso e credi di avere trovato una quadra, ma loro ribaltano ogni cosa e sei costretto a trovare un equilibrio nuovo. Differente. Con mia moglie Samanta tendiamo ad essere molto naturali: Mattia e Lorenzo hanno visto il loro papà solo in carrozzina, per loro questa è la normalità. Quando sono tornato da Dublino con la medaglia d’argento, i gemelli l’hanno portata all’asilo e l’hanno mostrata ai loro compagni seduti in cerchio. Uno di loro ha detto qualcosa del tipo 'Ma come ha fatto il tuo papà a vincere, che non muove le gambe?'. E Lorenzo ha risposto candidamente 'Il mio papà nuota a rana, le gambe non servono'”."Sì, e come me sono molto competitivi, si vede che è una cosa ereditaria. Ho sempre fatto attività, fin da piccolino. E ho continuato a farla crescendo, nei lunghi anni dell’università quando, sommerso dai libri, lo sport era diventato una valvola di sfogo fondamentale. Ho giocato a calcio, ho nuotato, alla fine mi ero innamorato di uno sport divertentissimo che nessuno conosce e si chiama hit ball, una disciplina adrenalinica che è un misto tra la pallamano e la pallapugno”.“Amo troppo vincere, primeggiare: e questo può essere un problema. Dopo l’incidente sapevo che avrei continuato a fare attività agonistica, perché ero consapevole che non mi sarei accontentato di partecipare: all’inizio è stata dura, ho preso un po’ di scoppole, poi ho capito che il nuoto era la strada giusta. E sono arrivati i risultati, in un costante equilibrio tra un lavoro che continua a prendermi sempre di più, una famiglia che si è allargata, gli allenamenti quotidiani e le trasferte per partecipare alle gare. L'obiettivo è fare un’altra Paralimpiade, anche se gli avversari iniziano ad avere vent’anni meno di me ed è sempre più difficile. Ma, di sicuro, lo sport farà sempre parte della mia vita: la mia vita di marito, papà, chirurgo, uomo"."All'inizio è inevitabile domandarselo, in un anno passato all'Unità spinale me ne sono poste mille, di domande come questa. Ragionamenti, pensieri che fai per conto tuo, in solitaria, che non fanno bene: a un certo punto ti accorgi di avere bisogno di aiuti esterni. Fortunatamente io li avevo: mia moglie Samanta, che è ancora qui, accanto a me con i nostri due bambini, la mia famiglia. All’inizio non è stato facile tornare in sala operatoria, stare in piedi tanto a lungo... La durata di un’operazione può variare dalle 2 alle 4 ore, nei casi di traumatologia complessa. Lo sport ancora una volta mi ha aiutato, rendendomi più forte a livello muscolare. Inoltre ho un'altra alleata: la passione. È lei a farmi sentire meno la fatica. Oggi non vedo l'incidente come un accanimento del destino: si tratta di un qualcosa che è successo, mi ha cambiato l’esistenza e non posso modificare in nessun modo, è vero. Ma ho pur sempre la capacità di trovare la miglior soluzione per adattarmi. Vede, nella sfortuna, sono stato fortunato a non subire danni permanenti alle braccia e alle mani, fondamentali per la mia professione. Quando hai perso qualcosa impari a dare un immenso valore a ciò che hai ritrovato."