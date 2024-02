Nuoto Paralimpico, Italia campione del mondo. Pancalli: "Azzurri modello da seguire"

I numeri del successo del nuoto paralimpico azzurro

Il trascinatore Simone Barlaam

"Un lavoro di squadra"

Laha chiuso al primo posto del medagliere ai, che si sono conlusi con un'ultima giornata stellare domenica 6 agosto. "Un'impresa leggendaria", commenta il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli. "Non ci sono altre parole per definire questo successo - aggiunga -. Per la terza volta consecutivadavanti a nazioni forti e blasonate come Cina, Ucraina, Gran Bretagna conquistando 26 ori, 15 argenti e 11 bronzi".Le medaglie, i trionfi, i record: "Numeri da capogiro che fanno guardare sempre più al nuoto paralimpico azzurro come- prosegue Pancalli -. Sono passati due anni dalle 39 medaglie conquistate alle Paralimpiadi di Tokyo e questo gruppo dimostra di essere ancora più forte e coeso. Voglio fare i miei complimenti a tutte le atlete e gli atleti che hanno partecipato alla spedizione e ringraziarli uno per uno per le emozioni che ci hanno regalato". La nazionale italiana si è aggiudicata, con Simone Barlaam che è salito sei volte sul gradino più alto del podio nella sua categoria S9 e ha stabilito anche un record mondiale. Hanno dominato la vasca di Manchester anche il veronese Stefano Raimondi (S10), con cinque ori e un argento, e la torinese Carlotta Gilli , al rientro alle gare internazionali dopo un delicato intervento, che ha vinto tre ori e un argento. Spiccano nel medagliere, tra gli altri, anche i doppi successi iridati di Monica Boggioni, Alberto Amodeo, Federico Bicelli e Antonio Fantin.I 22 italiani hanno dovuto far fronte allo squadrone dell'Ucraina (41 atleti), alla Gran Bretagna (29) e alla Cina (25). Il presidente del Cip, nonché membro del Comitato scientifico di Luce!, ci tiene a rivolgersi all'intera spedizione italiana. "Congratulazioni inoltre al, a tutti i tecnici della nazionale, al Presidente della Finp, Roberto Valori, e a tutta la Federazione per l'eccellente lavoro svolto". "Grazie infine alla Rai per la straordinaria copertura televisiva dell'evento che ha consentito a tanti appassionati di sport di seguire le gare dall'Italia - conclude nel suo messaggio Pancalli -. Sono profondamente orgoglioso di questo gruppo che dà prestigio e lustro a tutto il nostro movimento e che è in grado, oltre le vittorie, di esprimere grandi valori e".A guidare la spedizione italiana, da vero trascinatore del gruppo, il 23enne milanese, già oro paralimpico nei 50 stile a Tokyo 2020, campione del mondo ed europeo, nonché detentore dei World Record nei 50, 100 e 200 stile libero, nei 50 e 100 dorso e nei 50 delfino categoria S9.Al campionato iridato in Inghilterra l'atleta della Polha Varese e Fiamme Oro è stato capace di aggiudicarsi, rispettivamente nei 100 farfalla (con record europeo), 50, 100 e 400 stile libero e nei 100 dorso (tutti nella categoria S9), oltre a quello con la staffetta 4x100m stile libero mista, insieme a Xenia Francesca Palazzo, Vincenzo Boni e Alessia Scortechini, ultima gara della manifestazione chiusa con uno strepitoso 4'03"25. Nella gara più veloce dello stile libero, i 50m, a titolo a squadre ormai messo in cassaforte per l'Italia, il lombardo ha stabilito inoltre il nuovo primato mondiale, diventa il. "Chi mi conosce sa da quanto tempo io cercassi di infrangere questa barriera. Per la prima volta sotto i 24 secondi. Ancora faccio fatica a crederci. La ciliegina sulla torta di questi mondiali", esulta Simone su Instagram."Questa è l'Italia, che vince grazie all'impegno, alla preparazione, a un gruppo di campioni eccezionali e al grande", afferma soddisfatto il dt, Riccardo Vernole. Felicità e orgoglio risuonano anche nelle parole del presidente della Finp, Roberto Valori: "Provo un'enorme soddisfazione per questo successo.Questa è, un gruppo strepitoso che sento di dover ringraziare, dal primo all'ultimo: i ragazzi, i tecnici, gli psicologi dello sport, i fisioterapisti, le squadre, chi ha lavorato dietro le quinte per organizzare tutto, e anche chi ha fatto il tifo da casa, che abbiamo sentito forte grazie alle dirette di Raisport e ai tanti messaggi di affetto sui social".