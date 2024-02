Operaio e sindacalista il tifoso della Juventus denunciato per gli insulti razzisti a Maignan

Ha un’identità ilche sabato sera, durante il riscaldamento di Juventus-Milan, ha bersagliato di, intercalandoli con, il portiere rossonero, nato nella Guyana da padree madre. Un episodio inqualificabile immortalato in un video, diventato subito virale. Quella voce un pò impastata ha un volto. È quello di uni, che lavora in un’azienda di Rovigo, dove è anche. È stato identificato e denunciato perdalla Digos della questura di Torino. Un’indagine lampo, anche perché quella sera a registrare la scena non c’era solo lo smartphone dell’uomo, ma c’erano anche le. Il tifoso si trovava a pochi metri da Maignan. Il giocatore francese quel "" lo aveva sentito bene e ne aveva scritto suo profilo Instagram: «Non sono né il primo né l’ultimo giocatore a cui questo succederà. Finché questi eventi vengono trattati come ‘incidenti isolatì e non viene intrapresa alcuna azione globale, la storia è destinata a", aveva commentato. L’indagato, che è stato anchedi Castagnaro (Verona) di cui era socio, risulta ilin Italia all’interno di uno. Come in Inghilterra, dove a luglio vennero arrestati uaccusati di aver insultato sui social‘colpevolì di avernella finale degli Europei contro l’Italia. L'operaio non dovrà aspettare il divieto di accedere a manifestazioni sportive () per non assistere alle partite della sua squadra del cuore. Infatti è stato sanzionato per la violazione e questo prevede che la Juventus, autonomamente, inserisca il suo nome in una ‘’ che ne vieta l’ingresso all’Allianz.