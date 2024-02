Qatar, per la prima volta tre arbitri donna ai Mondiali di calcio. "Conta la qualità non il genere"

Scelta di qualità non di genere

Chi sono le ufficiali gara

La Fifa ha confermato chee che a loro si aggiungeranno tre assistenti gara di sesso femminile. Si tratta di una svolta fondamentale per la parità di genere nel calcio , in un'edizione dove non mancano le polemiche sulla questione della(si a tra i giocatori che tra il pubblico), malvista in un Paese dove. La francese, la ruandesee la giapponesesono state infatti incluse nella lista dei 36 arbitri che scenderanno in campo in Qatar a novembre e dicembre in occasione della Coppa del Mondo. Il trio sarà affiancato dadel Brasile,del Messico edegli Stati Uniti, che fanno parte della lista di 69. Si tratta, anche in questo caso, della prima volta in un grande torneo maschile.Secondo il responsabile del settore arbitri della Fifa, l'italiano, la selezione degli ufficiali di gara è stata fatta senza tener conto del genere. "Questo conclude un lungo processo iniziato diversi anni fa con l'impiego di arbitri donne nei tornei maschili junior e senior della Fifa", dichiara il responsabile. "In questo modo, ribadiamo chiaramente che– aggiunge Collina– Spero che in futurod'élite per importanti competizioni maschili venga percepita comee non più come qualcosa di sensazionale". "Meritano di essere presenti alla Fifa World Cup perché svolgono costantemente, e questo è il fattore importante per noi", conclude., 38 anni, è una dei migliori arbitri di calcio femminile e una pioniera in quello maschile. Nel 2019 ha arbitrato la finale della Coppa del Mondo femminile ed è diventata la prima donna ufficiale di gara in una partita della Ligue 1 francese, oltre ad aver arbitrato la Supercoppa Uefa maschile tra Liverpool e Chelsea. L'anno successivo è stata ancora una volta la prima ad arbitrare una partita di Champions League maschile e nel 2021 a dirigere una gara valida per la qualificazione alla Coppa del Mondo maschile. La giapponese, 36 anni, ha avuto un percorso simile nelle competizioni asiatiche. È diventata la primo arbitro donna di una partita della J1 League nel maggio dello scorso anno e nel 2022 ha diretto le partite della Coppa d'Asia femminile e dell'equivalente asiatico della Champions League maschile. La 33enneha arbitrato la Coppa d'Africa femminile, la CAF Women's Champions League e le Olimpiadi del 2020 a Tokyo. È tra i più famosi arbitri di calcio del suo Paese e del continente africano.