Un 2024 pieno di sport: i 10 momenti da ricordare

Oltre i confini e le differenze, da sempre. È questa la missione dello sport, faro di speranza e unità che, col suo potere di abbattere barriere e ispirare milioni di persone ci ha donato molte storie di autentica solidarietà, in un anno che ha visto in particolar modo Parigi brillare sotto i riflettori di Olimpiadi e Paralimpiadi. Ma i campi sportivi di tutto il mondo non sono stati certo da meno, ricordandoci che tra trionfi, storie di riscatto e nuovi orizzonti, le attività sportive ci spronano da sempre a guardare avanti con entusiasmo.