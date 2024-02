Sette giocatrici queer nella squadra di hockey del Canada: primo record a Pechino 2022

Atlet* queer a Pechino

Ecco chi sono le giocatrici Lgbtq+:

Obiettivo oro olimpico

2022, che hanno preso ufficialmente il via venerdì 4 febbraio, a, con la cerimonia di apertura, hanno già un primo record. E non si tratta di un record che ha a che fare con i risultati, bensì con questioni più... personali. Lasu ghiaccio delsi è presentata alle Olimpiadi invernali come favorita per una medaglia e da campionessa del mondo in carica. Ma soprattutto è anche il team con piùnella storia dei Giochi.fino a questa edizione, secondo quanto riportato sul sito Outsports Sonole giocatrici che hanno fatto, numero che supera quello totale di qualsiasi altro Paese a questa competizione. Solo una squadra olimpica, in precedenza, aveva eguagliato questa 'cifra' di atlete apertamente Lgbtq+, ed era quella di: anche in quel caso le calciatrici dichiarate erano infatti sette. Ma mai era stato infranto questo record nell'edizione invernale.Grandi e grosse fuori, ma la vera forza di queste atlete è quella che hanno dentro.è infatti un gioco ancora considerato(un po' come il calcio) e richiede tanti muscoli quanta coordinazione, velocità e capacità di 'reggere l'urto'. Ma le ragazze canadesi, una fonte di orgoglio per tutti glidi tutti i Paesi, la loro personale vittoria ce l'hanno già in tasca: è quella di essere riuscite ache conoscono così bene ma che attanaglia ancora la mentalità di molti, restii ad accettare non solo che le donne possano giocare ad hockey ma anche che dietro i caschi, le casacche e i pattini ci siano donne capaci di amare chi vogliono e di esprimere liberamente questo loro sentimento. Tra l'altro sono proprio le(e questo gruppetto di giocatrici ne è un chiaro esempio) a guidare la lunga lista degli/lle atlet* dichiaratamente Lgbtq+ a Pechino,apertamente queer.alla sua terza Olimpiade, ha già un oro e argento olimpici in bacheca. Ha giocato a hockey al college e nel 2019 ha sposato la sua ex compagna di squadra alla Cornell, Hayleigh Cudmore.Nel suo medagliere ci sono un oro, un argento e un bronzo ai campionati del mondo di hockeyUn'ex giocatrice dell'Università del Wisconsin, questi sono i secondi Giochi olimpici a cui partecipa.ha preso in mano per la prima volta un bastone da hockey a 5 anni. Ora, con la nazionale canadese, si gioca la sua terza medaglia olimpica.Questa sarà la sua prima Olimpiade. Nel 2014 ha contribuito alla vittoria del primo campionato di hockey femminile NCAA della Clarkson University (New York).Anche lei come Jenner ha giocato per la Cornell, dove ha segnato 195 reti in quattro stagioni.altra ex giocatrice della Cornell, partecipa quest'anno ai suoi primi Giochi Olimpici.La nazionale di hockey femminile canadese punta ovviamente all’, per la quale è tra le favorite insieme alche però ha già sconfitto nella finale del campionato mondiale ad agosto 2021. Intanto le ragazze 'da record' hanno letteralmente disintegrato le colleghe della Svizzera nellaper 10-1 e la stessa sorte è capitata alla squadra finlandese nella seconda partita, chiusa 11-1 per il Canada. Intanto però unè caduto, quello di sette giocatrici e dell'orgoglio arcobaleno che sventola come la foglia di acero simbolo della loro bandiera. Ed è un primato che forse vale ancor di più dell'oro olimpico. Ma perché accontentarsi?