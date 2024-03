Sinner in sedia a rotelle sfida il campione paralimpico Hewett

Ormai ogni passo di Jannik Sinner fa notizia. Ed ecco che il video di una partitella amichevole con Alfie Hewett, leggenda del tennis in carrozzina, diventa virale. L'altoatesino, in attesa degli ottavi di finale del Torneo Atp Masters 1000 a Miami, ha fatto qualche scambio sulla sedia a rotelle per capire la difficoltà e la fatica di colpire la palla da seduti, con il re del wheelchair tennis.

Chi è Alfie Hewett

Diventato numero 1 al mondo nel wheelchair in singolare a vent'anni nel 2017, il 26enne è stato capace di vincere ben 8 titoli Slam in singolare e 19 in doppio (almeno quattro in ciascuna località), per un totale di 27 affermazioni nei Major oltre a tre argenti paralimpici tra Rio 2016 e Tokyo 2021.