Tour de France, Girmay primo ciclista nero africano a vincere una tappa

Biniam Girmay è entrato nella storia come il primo africano nero a vincere una tappa del Tour de France. Il classe 2000 nato ad Asmara, capitale dell'Eritrea, diventato professionista nel 2020, ha conquistato la vittoria il 1° luglio, nella terza tappa con arrivo a Torino.

In un arrivo in volata, l'eritreo ha preceduto il colombiano Fernando Gaviria e il belga Arnaud de Lie, rispettivamente al secondo e terzo posto. Nella stessa occasione Richard Carapaz è diventato il primo ecuadoriano a indossare la maglia gialla.

Biniam Girmay vince la terza tappa del Tour de France 2024 (Instagram)

Al traguardo un emozionato Girmay ha evidenziato l'importanza del suo risultato: “Vorrei ringraziare Dio per tutto, per avermi dato tutta la forza e il sostegno. Da quando ho iniziato a pedalare non ho mai sognato di partecipare al Tour de France, ma ora non riesco a crederci. Voglio ringraziare la mia famiglia, mia moglie, l'Eritrea e l'Africa. Dobbiamo essere orgogliosi – ha aggiunto –. Ora facciamo parte delle grandi corse e abbiamo successo. È il nostro momento, è il nostro momento. Questa vittoria è per tutta l'Africa”. Prima di salire sul podio, il 24enne ha salutato i tifosi eritrei che sventolavano la bandiera verde, rossa e blu del loro Paese.

“C'è un intero continente che aspettava questo momento”, ha dichiarato Aike Visbeek, direttore di gara della squadra Intermarche-Wanty. “Ora è successo e spero che questo apra le porte ad altri corridori africani. È un ambasciatore in tutti i sensi”. Già due anni fa Girmay aveva fatto parlare di sé vincendo una tappa del Giro d’Italia e diventando così il primo ciclista nero a portare a casa la vittoria in una corsa del World Tour. Ma la gioia del 2022 era stata rovinata bruscamente da un tappo di prosecco aperto durante i festeggiamenti sul podio, che lo aveva colpito all’occhio facendolo finire in ospedale e costringendolo ad abbandonare la corsa. Sempre nel 2022, Girmay è diventato il primo corridore di un Paese subsahariano a vincere una classica di un giorno alla Gent-Wevelgem.

I corridori di un solo altro Paese africano – il Sudafrica – hanno vinto delle tappe del Tour: Robert Hunter (2007) e Daryl Impey (2019). Il quattro volte campione del Tour Chris Froome è nato e cresciuto in Kenya, ma ha rappresentato la Gran Bretagna.