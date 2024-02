Un calcio al razzismo: con l'arrivo di Salah al Liverpool calano odio e discriminazione

, probabilmente anche del mondo. Nel 2017 ha lasciato la Roma di Spalletti per approdare al. E nella città dei Beatles ha fatto scintille. All’apice della sua carriera,ha trascinato i Reds ai più alti livelli del calcio nazionale ed europeo. In questi anni infatti in casa del Liverpool sono arrivate una, la prima della sua storia, una, una Supercoppa Europea e una Coppa del mondo per club. In quattro stagioni ad Anfield Salah ha segnato una cosa come(44 il primo anno), formando con Sadio Mané e Roberto Firmino uno dei tridenti offensivi più efficaci nella storia recente del calcio.Ma non è solo per le sue doti calcistiche che Salah ha rappresentato e rappresenta una 'benedizione' per Liverpool., da uno studio dell’è emerso che, dall'arrivo ad Anfield dell'attaccante egiziano e di religione musulmana, inell’area della città sono, e i post/tweet anti-islamici da parte dei tifosi dei Reds si sono dimezzati rispetto a quelli dei fan delle altre squadre. Salah ha sempre rivendicato la sua, anche in campo: dopo ogni gol si china a baciare il terreno, un gesto che si compie per la preghiera musulmana del sujood. Un'esultanza particolare, senza precedenti nel panorama di altissimo livello in cui gioca, ma che è stata accolta senza alcun pregiudizio, non scatenando alcuna reazione avversa ma anzinei suoi confronti e nei confronti del suo credo. La sua fede islamica è entrata coì tanto nell’immaginario collettivo come tratto distintivo della sua identità che nel 2018, dopo una vittoria in Champions contro il Porto, i tifosi del Liverpool intonarono il. / If he’s good enough for you, / He’s good enough for me. / Sitting in a mosque, /That’s where I wanna be" ("Se ne segna un altro paio, allora diventerò musulmano anch’io. Se è abbastanza buono per te, è abbastanza buono anche per me. Seduto in una moschea, è lì che voglio essere"). E ancora, in un altro inno dedicato all’egiziano, i tifosi cantano: "Mohamed Salah / A gift from Allah". ().