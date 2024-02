Una figurina per la Fortitudo Bologna White Sox, campione d'Italia di Baseball per Ciechi

Una squadra più inclusiva è difficile da trovare:che giocano a baseball. Anzi, per essere precisi, che vincono! E quale miglior modo per celebrare dei campioni se non rendendoli protagonisti di una figurina, come quelle che riempiono il famoso album con le immagini dei calciatori. Per questo laè dedicata alla, il team di baseball campioni d'Italia nel campionato per ciechi. Presentata mercoledì 21 dicembre, alle 11.30, presso la sede della Aibxc – Associazione italiana baseball giocato da ciechi, in via Baracca 5L a Bologna è un riconoscimento alle imprese sportive - e nella vita - di questi atleti e vuole celebrare il secondo scudetto consecutivo conquistato."Ci sono storie sportive che è un piacere fare conoscere, raccontare, ricordare, celebrare. Non sempre sono storie di un solo atleta, non basterebbe, talvolta c'è un'intera squadra da portare al centro dell'attenzione. Una storia importante, di" scrive l'associazione Figurine Forever , che con il suo progetto delle figures solidali, ancora prima della raccolta fondi (certo fondamentale), ha l'obiettivo di è utilizzare il fascino di queste piccole immagini adesive per raccontare storie, di sport e non solo. È il caso della, di cui farà parte quella dedicata alla Fortitudo Bologna White Sox. Alla presentazione saranno presenti i giocatori, dirigenti ed allenatori del club, i rappresentanti della Fortitudo Bologna Baseball 1953, Alberto Mazzanti, presidente di AIXBC ed Emiliano Nanni, presidente dell'Associazione Figurine Forever. Il baseball per ciechi hada quello classico, dovendo adattarsi alle diverse abilità dei partecipanti. Non esiste, ad esempio, il ruolo del lanciatore; il battitore, in fase di attacco, usa la mazza per battere dal basso, lanciando la pallina. Sia in attacco sia in difesa sono previsti dei suggeritori vedenti, che aiutano i ciechi o gli ipovedenti a orientarsi meglio. La pallina rilascia un suono che aiuta gli atleti a capirne la direzione. La figurina solidale diventa allora un semplice mezzo per provare a rendere l'idea della velocità, della precisione e delle potenzialità dei giocatori all'interno del folder, con le splendide foto del professionista Giovanni Pini. L’interodalla vendita di questa Celebrative Sticker sarà destinato a sostenere la squadra, che ha già avuto modo di confrontarsi con altre simili a livello internazionale e sogna, un giorno, di poter partecipare ai Giochi Paralimpici, se e quando la disciplina del Baseball per Ciechi verrà inserita. ed a contribuire nel fare conoscere la realtà. Ma intanto l'invito comune è ad andare a vedere dal vivo lo, quando partirà la stagione 2023. Perché la figurina sia solo un biglietto da visita di uno spettacolo sportivo unico e incredibile.