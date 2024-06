WEmbrace Games 2024, si scaldano i motori per l'evento nel segno dell'inclusione

Finalmente ci siamo! Lo stadio dei Marmi di Roma è pronto per accogliere, lunedì 17 giugno dalle ore 20:00, WEmbrace Games 2024, l'evento organizzato dall'associazione art4sport onlus, creata nel 2009 da Beatrice "Bebe" Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio, che avrà come scopo quello di una raccolta fondi per supportare e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto.

Sport e inclusione: i protagonisti dell'evento

E proprio lo sport insieme all'inclusione saranno i due protagonisti della manifestazione benefica. Saranno 8 le squadre che rappresenteranno altrettanto città e si daranno battaglia al grido "Abbraccia l'emozione dei Giochi - Sogna insieme a noi le Paralimpiadi", lo slogan scelto per l'edizione di quest'anno.

La conferenza stampa di apertura

Ma prima di divertirsi attraverso una sana competizione, non poteva mancare la conferenza stampa di venerdì 14 giugno alle ore 18:00 a Roma, all'area dei Mercati di Traiano, che aprirà le porte di WEmbrace Games 2024. Nel corso della conferenza interverranno Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Teresa Grandis, Presidente di Associazione art4sport ONLUS e Beatrice "Bebe" Vio Grandis, campionessa paralimpica di fioretto. A moderare l'incontro ci sarà Federica Frola, giornalista di Sky Sport.

Per accreditarsi alla conferenza stampa è necessario inviare una email all'indirizzo [email protected] indicando nome, cognome e testata o agenzia fotografica per la quale si intende presenziare.